Pavel: Česko by mělo mít dvě sazby DPH

Podle Petra Pavla má zjednodušení sazeb DPH ze tří na dvě smysl v obecné rovině. Tento krok by podle něj přinesl nejen více peněz do státní pokladny, ale také by zpřehlednil systém a zúžil prostor pro daňové úniky. Prezident tuto záležitost projednával s ekonomickými odborníky, kteří podle něj uvádějí, že zjednodušení by státnímu rozpočtu pomohlo částkou 70 až 80 miliard korun.

Pavel také poznamenal, že je důležité zvážit, jaké zboží bude zařazeno do jednotlivých sazeb a jaký dopad to bude mít na sociální složení obyvatelstva. Pokud by se snížení DPH negativně dotklo lidí s nejnižšími příjmy, bylo by to problematické. Proto je podle něj důležitá věcná debata, která by měla určit, které komodity patří do které sazby a jaký bude mít toto rozhodnutí dopad na lidi, kteří se již potýkají se sociálními problémy.

Minulý týden Česká televize informovala o návrhu ministerstva financí na sloučení snížených sazeb DPH, které jsou momentálně stanoveny na deset a patnáct procent. Podle tohoto návrhu by byla vytvořena nová snížená sazba ve výši čtrnácti procent. Zástupci vlády zdůraznili, že tyto návrhy jsou stále v diskuzi a nejsou definitivní.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) uvedl, že ministerstvo pouze provedlo výpočty, aby zjistilo, jaké změny by měly jednotlivé položky DPH. Konečné návrhy budou vytvořeny v rámci debaty mezi koaličními stranami.