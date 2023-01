Pavel mluvil s poradcem pro bezpečnost Pojarem, řešili koordinaci zahraniční politiky

Pojar novinářům řekl, že s Pavlem hovořili o budoucí koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky. "Tak, aby pokud možno čeští představitelé říkali to samé. Když víme, co chceme, a říkáme to samé, tak máme daleko větší šanci na úspěch," uvedl. Diskuse se podle něj týkala i energetické bezpečnosti a situace na Ukrajině.

Koordinace podle Pojara fungovala i v posledním roce s prezidentem Milošem Zemanem, který na Hradě skončí v březnu. "Věřím, že na to budeme moci navázat a společně hájit zájmy České republiky," uvedl. Předpokládá, že se budou konat pravidelné schůzky mezi prezidentskou kanceláří a úřadem vlády na všech úrovních. Pavel a premiér Petr Fiala (ODS) budou podle Pojara jednat o tom, jak si mezi sebou rozdělí účast na důležitých summitech a akcích v zahraničí.

Do Hrzánského paláce dnes dorazila i Pavlova protikandidátka z prvního kola prezidentské volby Nerudová, která Pavla podpořila ve druhém kole. "Hovořili jsme o tom, jaká témata budeme dál prosazovat tak, jak jsme je prosazovali v kampani," řekla Nerudová České televizi (ČT). Jde podle ní například o témata pro mladé, otázky rovných příležitostí či problematiku domácího násilí. O konkrétní podobě spolupráce budou teprve jednat.

Žantovský ČT řekl, že hovořil především s Pavlovými spolupracovníky. "Není to nic, z čeho by plynuly nějaké veřejné závěry nebo něco, co by stálo za pozornost médií," uvedl.