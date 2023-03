Pavel se seznámí s bezpečnostní situací na Pražském hradě začátkem dubna

Prezident opakovaně kritizoval bezpečnostní kontroly při vstupu na Hrad. Zda budou tato opatření zmírněna, nechtěl Vondrášek zatím komentovat.

Policie podle Vondráška vyhodnocuje riziko pro areál Pražského hradu každého půl roku. "To samé děláme nyní na přelomu března a dubna. První, co udělám, seznámím pana prezidenta s analýzou rizik pro areál Pražského hradu, a to by mělo nastat na začátku dubna. Věřím, že najdeme shodu na vhodných bezpečnostních opatřeních i pro vstupující návštěvníky Pražského hradu. Opatření musejí být adekvátní aktuálním bezpečnostním hrozbám," uvedl Vondrášek.

Bezpečnostní zpráva se nezveřejňuje. "Ta zpráva se nikdy nezveřejňovala, jde o interní bezpečnostní analýzu, kterou nedělá jen policie, ale dostává podklady i od jiných bezpečnostních sborů," doplnil policejní prezident.

Kontroly na vstupech do areálu Pražského hradu byly zavedeny v roce 2016. Podle kritiků byla opatření zbytečná. Hrad je tehdy hájil potřebou zajistit bezpečí turistů. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) nedávno řekl, že bezpečnostní rámy by mohly být případně pouze na vybraných místech uvnitř areálu a prostor Hradu by byl monitorován. O zrušení kontrol se začalo mluvit více než před rokem. Tehdy byly bezpečnostní složky podle ministra změnám nakloněny. Situace se změnila v momentě, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu a rozpoutalo válku.