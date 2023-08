Pavel udělil svolení 14 Čechům, aby mohli vstoupit do ozbrojených sil Ukrajiny

Celkem 146 Čechů dostalo souhlas hlavy státu s tím, že se připojí k Ukrajincům, z toho 132 obdrželo povolení od Miloše Zemana. Čeští dobrovolníci se pravděpodobně zapojili do bojů na Ukrajině, která čelí ruské agresi od 24. února loňského roku, zhruba měsíc po začátku konfliktu.

Vydání rozhodnutí pro 14 žádostí o legální vstup českých občanů do ukrajinských ozbrojených sil potvrdila prezidentova mluvčí Markéta Řeháková. Důvody, proč prezident zamítl osm žádostí, nebyly uvedeny.

Aby čeští občané mohli legálně vstoupit do bojů na straně Kyjeva, musí předem požádat prezidenta o povolení k službě v cizích ozbrojených silách. Pokud by se někdo vydal na Ukrajinu bez tohoto povolení, hrozilo by mu trestní stíhání.

Následně by mohl požádat o abolici, kterou musí schválit také předseda vlády. Zatím však podle o tuto abolici nikdo nepožádal.

Aktuálně není známo, kolik lidí, kteří obdrželi povolení, skutečně odcestovalo na Ukrajinu. Stejně tak nejsou k dispozici informace o tom, kolik osob se na východ vydalo bez žádosti o výjimku.

V květnu letošního roku zemřel český medik, který byl vážně zraněn při bojích na ukrajinském Donbase a převezen do pražské Ústřední vojenské nemocnice, zemřel. Na facebooku to uvedli zástupci projektu Phoenix, jehož byl zesnulý medik zakladatelem.

"Taylor byl nositelem té nejlepší československé tradice. Mimo své nasazení v oblasti bojové medicíny organizoval také humanitární pomoc - od prvního dne války zajistil desítky dodávek do nedostupných oblastí, prováděl extrakce civilistů, koordinoval ohromující množství dobrovolníků. Budeme postrádat jeho pronikavou inteligenci, zkušenosti i výjimečnou míru erudice v oblasti válečných konfliktů," uvedli zástupci projektu.

Pro EuroZprávy.cz na něj vzpomínal vojenský historik Tomáš Řepa, který se s Taylorem znal přes 15 let. "Od lidí, kteří s ním byli na frontě, vím přesně, co se mu stalo. Bez uvedení úplných detailů to bylo opravdu těžké zranění, po kterém zůstal v bezvědomí. Ukrajinci pro něj udělali co mohli, bohužel přišly další komplikace. Jakmile to bylo možné, bylo rozhodnuto o jeho převozu do ČR. To pak už provázel větší mediální zájem o jeho příběh," řekl.