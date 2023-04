Piráti mají celostátní fórum. Fiala je označil za významnou část koalice

K pokračujícímu spojenectví vyzvali Piráty také vicepremiér a předseda STAN Vít Rakušan a předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Česká republika a celý svět čelí řadě krizí, které mají dopad na kvalitu života lidí, na trvale udržitelný rozvoj, který by měl být naším cílem. V lidech se objevuje strach, deziluze, často i frustrace," řekl Bartoš. Politici by se podle něj měli snažit o to, aby se tento trend podařilo zvrátit a do života lidí se vrátila naděje a perspektiva.

Fiala delegátům pirátského sjezdu řekl, že současná vláda nezklamala v řešení žádné z dosavadních krizí, které představovala koronavirová epidemie, růst cen energií nebo dopady války na Ukrajině, a postupně naplňuje společný program. "Naše vláda při řešení žádné z těchto krizí neselhala a Piráti byli pevnou a důležitou součástí naší vlády," řekl.

Koaliční spolupráci s Piráty označil premiér za "skutečné partnerství", i když se v řadě názorů vládní strany liší. "Naše rozdíly se dají obrátit ve výhodu, pokud se dokážeme respektovat a vzájemně doplňovat," řekl Fiala. Věří v to, že se v koalici podaří zachovat atmosféru důvěry a spolupráce a že strany zůstanou spojenci pro prosazení nutných reforem.