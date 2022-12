Pohonné hmoty jsou v Česku aktuálně levnější než téměř po celý rok

Ukrajinské armádě se podařilo osvobodit již 1800 měst a vesnic, které okupovala ruská vojska po svém vpádu do země na konci února. Uvedl to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém vystoupení v parlamentu. To se konalo za zavřenými dveřmi; o jeho obsahu informovali novináře poslanci. Zelenskyj poděkoval všem zemím, které pomáhají Ukrajině porážet na bojišti ruskou tyranii, napsaly agentury Unian a Ukrinform.