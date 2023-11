Pohonné hmoty pokračují ve zlevňování, důvodem jsou i neshody uvnitř OPEC

Podle ekonoma Lukáše Kovandy klesla průměrná cena litru benzinu o 28 haléřů, nyní se tak v průměru prodává za 37,95 Kč za litr. Nafta zlevnila o 51 haléřů, její průměrná cena činí 38,20 Kč za litr.

Podle CCS činila průměrná říjnová cena pohonných hmot 40,30 Kč za litr, byla tak o 35 haléřů vyšší než v září. Paliva zdražila především v průběhu léta, kdy průměrná srpnová cena byla o více než tři koruny vyšší než ta červencová.

Kovanda odhaduje, že zlevňování bude pokračovat i v příštích sedmi dnech, a to v rozsahu kolem 20 haléřů na litr v případě benzinu a 40 haléřů v případě nafty. "Čerpadláři a další články dodavatelského řetězce ale budou puzeni snižování konečných cen brzdit a navyšovat si marže," uvedl.

Cena ropy Brent se stále pohybuje kolem úrovně 80 dolarů za barel, neboť kartel OPEC a další klíčoví těžaři v čele s Ruskem nejsou s to adekvátně reagovat na zhoršení podmínek poptávky po ropě. Summit kartelu OPEC musel být včera od čtyři dny odložen na 30. listopadu, neboť stále nepanuje shoda členských zemí na tom, kolik by v příštím roce měly těžit africké země Nigerie a Angola. Tyto státy mají problém smířit se s nižšími těžební kvótami, na než tlačí zejména Saúdská Arábie.

Trhy berou odložení summitu jako závažný signál, že sama Saúdská Arábie by nakonec nemusela svoji vlastní těžbu v příštím roce omezit tolik, aby to výrazněji cenu ropy navýšilo. Pokud by se totiž zmíněné africké země nepřipojily ke škrtům v těžbě, sám Rijád k nim bude méně svolný v obavě ze ztráty části tržního podílu.

Poklesu cen pohonných hmot nahrává také zpevňování koruny vůči dolaru. Česká měna v listopadu posílila vůči té americké o zhruba čtyři procenta a je nyní nejsilnější vůči dolaru od začátku letošního září.