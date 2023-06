Policie odložila případ dezinformace o úmrtí Pavla. Stopy vedou do Ruska

"Kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie případ prověřovali a zjistili, že stopy, odkud se tato dezinformace začala šířit, vedou do Ruska. Konkrétního pachatele se však zjistit nepodařilo, proto byl případ odložen," uvedla Policie ČR v pátek na twitteru.

EuroZprávy.cz ve čtvrtek 26. ledna informovaly o tom, že falešná zpráva během dopoledne dorazila do médií. Sám tehdejší kandidát na ni upozornil voliče prostřednictvím sociálních sítí.

"Ano, žiju. Nikdy jsem nemyslel, že to budu muset napsat na sítě. Někdo rozesílá jménem mé mluvčí falešnou kopii mého webu se zprávou o mé smrti. Antikampaň dosáhla nového dna, pojďme tomu říct rázné ne ve volbách! Sdílejte, pravda znovu zvítězí," napsal Pavel na twitteru. Nešlo přitom o jedinou dezinformaci související s úspěšným kanditátem v průběhu volby. Policie řešila také falešné SMS zprávy vyzývající k mobilizaci.

Policie zároveň během kampaně vyšetřovala výhrůžky druhému finalistovi Babišovi. Opoziční poslanec uvedl, že jemu a jeho manželce Monice přišel nejprve ostrý náboj v obálce a následně anonymní dopis s výhrůžkou smrtí. Expremiér zároveň reagoval na šíření dezinformace o úmrtí Pavla.

"I když jsme soupeři, tak s vámi absolutně souhlasím. Je to hnus a mrzí mě, že se někdo k něčemu takovému sníží. Policie by to měla důkladně prověřit, stejně jako to dělá v případě anonymu, který mi vyhrožuje smrtí. Držte se," napsal na twitteru, přičemž Pavel mu vzápětí za jeho slova poděkoval.