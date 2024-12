Politici mají hotovo. Důchodovou reformu posvětil i prezident

"Prezident republiky Petr Pavel podepsal dnes 13. prosince 2024 zákon ze dne 4. prosince 2024, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony," uvedla prezidentská kancelář na webu.

Důchodový věk má nově lépe odrážet postupný očekávaný nárůst věku dožití, který je podle autorů reformy transparentním a nezpochybnitelným demografickým ukazatelem. Zastropován bude na 67 letech, přičemž této hranice bude dosaženo až v roce 2056 u osob narozených v roce 1989.

Další novinkou je rodinný vyměřovací základ, který ocení výchovu dětí a péči a má tedy vyřešit příčinu nízkých penzí u pečujících. Systém má postupně nahradit výchovné. Reformou také dojde téměř ke zdvojnásobení minimální výše základní a procentní výměry starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na částku odpovídající 20 % průměrné mzdy.

Všechny osoby pracující na pracovištích s přítomností rizik kategorie 4 podle zákona o ochraně veřejného zdraví budou zvýhodněni formou snížení důchodového věku o 15 měsíců při odpracování 2200 směn nebo až o 30 měsíců po odpracování 4 400 směn.

Mezi další změny, které jsou součástí reformy, patří také zavedení polovičního krácení procentní výměry předčasného starobního důchodu u osob, které získaly aspoň 45 let doby pojištění. Dojde také k prodloužení lhůty pro obnovu nároku na vdovský či vdovecký důchod, která bude opět činit 5 let, což umožní většímu okruhu vdov a vdovců čerpat pozůstalostní důchod.

Od roku 2027 se také budou moci manželé nebo partneři dobrovolně rozhodnout, že si rozdělí dosažené vyměřovací základy napůl za období, kdy oba pracovali s účastí na pojištění. Při výpočtu důchodu se na ně bude v tomto období pohlížet tak, jako by měli stejný příjem. Opatření má za cíl zajistit vyšší důchod partnerovi, který měl nižší příjem v produktivním věku.

Do výpočtu důchodů se bude nově započítávat také úspěšně dokončené doktorské studium, pro které bude zaveden nový typ náhradní doby pojištění.

Reformou se důchody přizpůsobí postupnému stárnutí společnosti. Od roku 2026 až do 2035 se tak bude postupně snižovat zápočet osobního vyměřovacího základu do první redukční hranice, a to na 90 % pro důchody přiznávané v roce 2035 a později. Také procento za rok pojištění se sníží z 1,5 % na 1,45 % pro důchody přiznané v roce 2035 a později. Průměrná výše nově přiznávaných důchodů i přes toto opatření stabilně poroste, za 10 let přibližně o 10 tisíc korun.