Asociace mají výhrady k navrhované podobě novely o ochraně dětí

Novelu zveřejnilo ministerstvo práce předloni v listopadu. Vláda ji schválila minulý rok v červnu a poslala do Sněmovny. Poslanci by mohli normu začít v příštích dnech projednávat. Na podpoře pěstounů či omezení ústavní péče zákonodárci opozičních, ale i koaličních stran shodu nemají. Není tak jisté, zda se zákon do říjnových voleb stihne schválit.

Asociace i aliance upozorňují na vysoký počet dětí v ústavech a nedostatek pěstounů. Kritizují nastavení pěstounských odměn a to, že novela nepočítá s navýšením částek pro dlouhodobé pěstouny a jen s mírným přidáním přechodným pěstounům. Podle návrhu zákona by odměny dlouhodobých pěstounů zůstaly 12.000, 18.000 či 30.000 korun podle počtu dětí. Nově by se o 4000 na 16.000 korun zvedla jen částka za péči o lehce postižené dítě. Za každé další přijaté dítě s handicapem by se zvýšila o 6000 korun. Odměny přechodným pěstounům by se měly navýšit o 2000 korun na 22.000 korun hrubého měsíčně.

"Přestože je pěstounská péče výrazně levnější a na děti má pozitivní a uzdravující vliv, je stále podceňována a málo podporována," uvedla Aliance náhradních rodin. Asociace pak ve svém prohlášení píše, že pěstounská péče je levnější než ústavní. "Roční náklady na péči o dítě v takzvaných kojeneckých ústavech činí podle analýzy organizace Lumos 892.000 korun, přitom umístění do přechodné pěstounské péče vyjde na 429.000 korun," uvedla asociace.

Aliance pak poukazuje i na to, že přechodné pěstounství je zaměstnání a odměna se považuje za příjem, daní se a platí se z ní odvody. Pěstoun nemá pracovní dobu 40 hodin týdně, ale sedm dní v týdnu po 24 hodin a práci vykonává u sebe doma bez nároku na vybavení a kompenzace, podotýká aliance.

Podle ní se odměny stanovily v roce 2012 jako násobek minimální mzdy, která tehdy činila 8000 korun. Přechodný pěstoun tak měl 2,5násobek. Zatímco nejnižší výdělek se letos dostal na 15.200 korun, odměňování pěstounů se nezměnilo. Aliance spočítala, že pokud by stát přidával za posledních pět let profesionálním pěstounům stejně jako pracovníkům v sociálních službách, od ledna by pěstounský výdělek činil 33.500 korun.

Aliance i asociace žádají navázání odměn na minimální mzdu v zákoně. Podle nich by se měla pohybovat podle počtu dětí zhruba od 1,5 či 1,8 do 2,5násobku.

Podle asociace by se měl navýšit i příspěvek pro organizace, které pěstounským rodinám poskytují poradenství a další služby. Novela částku upravuje ze 48.000 na 60.000 korun ročně. Pro zaručení minimální odborné pomoci by podle expertů bylo potřeba aspoň 65.000 korun. Jako optimální částku uvádějí 76.000 korun.

Novela má zvýšit státní příspěvek pro klokánky a podobné domovy z 22.800 na 30.000 korun za měsíc. Částka se má ale dál krátit za dny, kdy dítě v zařízení nepobývalo. Za den je to o 1000 korun. Asociace poukazuje na to, že zařízení jsou v provozu nepřetržitě, i když v nich děti nejsou. Podotýká, že nynější částka je nízká, takže ministerstvo práce každoročně provoz doplácí z mimořádných dotací. Experti navrhují, aby se na každé místo vyplácelo 22.800 korun měsíčně a na dítě při jeho pobytu pak 7200 korun.

Asociace navrhuje, aby se do normy dostal i zákaz posílat děti do tří let do ústavů. Podle strategie péče, kterou v roce 2012 schválila tehdejší vláda, to mělo platit už od roku 2014. Od roku 2016 se měl zákaz týkat dětí do sedmi let. Minulé kabinety záměr neprosadily.