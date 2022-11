Babiš dnes zahájil prezidentskou kampaň, byl na Teplicku

V Košťanech, kde žije zhruba 3200 lidí, stál před příjezdem Babiše zaparkovaný obytný vůz polepený hesly jako "Krizový manažer proto Babiš". Na cestě po Teplicku ho doprovází místní politici ANO. Lidem především staršího věku v hloučku před knihovnou řekl, že chce vést pozitivní kampaň a nechce komentovat ostatní kandidáty. "Nabízím prezidenta, který má největší zkušenosti ze všech," uvedl.

Babiš řekl, že prezident sice nemá takové kompetence jako premiér, ale může dělat ekonomickou diplomacii, apelovat na vládu a chodit mezi lidi. "Predikce nejsou dobré, ale proč to nezkusit," uvedl. Při své kampani chce Babiš podle svých slov navštěvovat i firmy, v jedné se dnes dopoledne zastavil v Teplicích.

Z Košťan, kde ukončil setkání podpisem knih, zamířil do Oseka a následně Duchcova. V Oseku se setkal s veřejností před pivovarem, v Duchcově před bistrem. Zatímco v Košťanech ho přivítal příznivce se sloganem "Babiš na Hrad", v Košťanech mladý muž držel v ruce tabulku s nápisem "Stydím se za trestně stíhaného kandidáta na prezidenta", za což si vysloužil silnou kritiku přítomných většinou starších lidí.

Na setkání s občany Babiš opakoval, že vláda se s opozicí nebaví. "Pokud bych uspěl, doufám, že pak by už se mnou pan premiér byl ochoten diskutovat," uvedl. Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) podle Babiše v současné situaci pomáhá lidem málo a pozdě. Vyjádřil se opět také ke kauze Čapí hnízdo s tím, že důvodem jeho kandidatury není získání imunity na pět let. Uvedl, že je nezávislým kandidátem. Prezident může podle bývalého premiéra nastolovat témata. "Pro mě je to zdravotnictví," řekl.

S občany se setká Babiš ještě v Bílině a Teplicích. Ve čtvrtek bude v Ústí nad Labem.

Babiš na pondělní tiskové konferenci k oficiálnímu oznámení kandidatury prohlásil, že chce usilovat o úřad prezidenta, protože vláda podle něj málo pomáhá lidem. Hrozí podle něj, že příští hlava státu jinak půjde na ruku kabinetu, přitom má být pro všechny občany.

První kolo volby se bude konat 13. a 14. ledna 2023, případné druhé o dva týdny později. Nový prezident či prezidentka se funkce ujme začátkem března. Nejsilnější podpoře se podle posledních průzkumů zatím těší armádní generál Petr Pavel. K jeho nejvážnějším soupeřům by spolu s Babišem mohla patřit ekonomka Danuše Nerudová.

Babiš byl v loňských volbách do Sněmovny lídrem ANO v Ústeckém kraji. Hnutí v regionu vyhrálo s výraznou převahou ve všech okresech i všech sedmi okresních městech. V kraji získalo 35,61 procenta hlasů, nejvíce v zemi. Babiš získal 38.277 preferenčních hlasů.