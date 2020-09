Babiš se podle soudu nemusí omlouvat za výroky o zaplacených demonstrantech

Odvolací senát v čele s předsedkyní Hanou Lojkáskovou změnil rozhodnutí Okresního soudu Praha-západ, který loni omluvu demonstrantce přiznal. Soud uvedl, že Babišovy výroky nesměřovaly vůči Filipové. "Hovořil o skupině lidí, která proti němu protestuje již rok a půl, účastní se všech mítinků, a byla dokonce na jeho svatbě," pronesla soudkyně. Ze soudního řízení ale podle ní vyplynulo, že se žena účastnila až předloňské červencové demonstrace, po které tvrzení o zaplacených demonstrantech zaznělo.

Žena tak podle soudkyně neprokázala, že ji Babiš svými výroky poškodil. Navíc si zjednala satisfakci sama, protože opakovaně vyvracela Babišova slova v médiích. Podle dlouholeté judikatury se pak v takovýchto případech podle předsedkyně senátu již nepřiznává zadostiučinění u soudu. "Zjednodušeně se říká: když jeden dá někomu facku, ten mu ji vrátí, tak jsou si kvit a už není potřeba nic žalovat," uvedla Lojkásková.

Soudkyně dodala, že převážná většina reakcí, které Filipová dostala, byly kladné. Poukázala například na květiny, které žena obdržela od podporovatelů před dnešním jednáním.

Filipová však s žádným z argumentů soudkyně nesouhlasí. "Z mého pohledu je to rozsudek jednoznačně nespravedlivý, protože prostě demonstranti placení nejsou," řekla po skončení jednání novinářům. V médiích sice vystupovala, ale její slovo nemá takovou váhu jako tvrzení premiéra. Uvedla také, že na demonstrace opakovaně chodí. "Jednoznačně budu za pravdu bojovat dál," dodala.

"Já samozřejmě to rozhodnutí vítám. které nám v podstatě dalo za pravdu, to co jsme tvrdili od počátku," uvedl právní zástupce předsedy vlády Jiří Urbánek. V odvolání mimo jiné napsal, že Babiš netvrdil, že demonstranti byli zaplacení, ani toto tvrzení nešířil. Mluvil o tom před ním poslanec Pavel Růžička (ANO) a jeho prohlášení bylo již předmětem veřejné debaty. "Pouze na přímý dotaz novinářů uvedl, že si to u některých demonstrantů dovede představit," řekl Urbánek.

Podle Aleše Rozehnala, právního zástupce Filipové, naopak premiérovy výroky zasáhly do práv všech účastníků demonstrace z července 2018 v Praze. Žalovat ho by měl mít právo každý z nich. Jeho klientka navíc jasně pocítila po Babišových slovech újmu. Musela čelit někdy i značně vulgárním reakcím. Lidé, kteří Babiše volili a důvěřují mu, o jeho slovech nepochybují a věří jim.

Filipová požadovala omluvu, ve které by bylo mimo jiné uvedeno: "Označení demonstrantů za zaplacené a objednané jsou dehonestující a urážlivá a za tato tvrzení se tímto omlouvám". Žena se zúčastnila demonstrace 11. července 2018, kdy poslanci rozhodovali, zda dají Babišově menšinové vládě důvěru. Babiš v reportáži následně uvedl, že je o zaplacení demonstrantů přesvědčený, protože protestující jsou "stále stejní lidi", a že si neumí představit, že by někdo protestoval 16 hodin, takže "nějaká motivace tam bude".

Babiš poté mluvil o zaplacených demonstracích v souvislosti s protestem před Českým rozhlasem z 21. srpna. Na TV Barrandov premiér na konci loňského srpna řekl, že lidé, co na něj pískali, byli zaplacení a že jde o politické odpůrce na objednávku. Odkazoval se přitom na vyjádření poslance Růžičky, který po červencovém protestu zveřejnil, že slyšel několik lidí, jak se baví o tom, kam mají jít pro peníze. Účastníci demonstrace jeho tvrzení odmítli, podle nich se bavili o penězích na případnou pokutu pro mladíka, který byl na akci legitimován.