Babišova největší porážka, dostal facku jako žádný jiný premiér, zostudil se, říká Zdechovský

Pane europoslanče, co znamená pro Andreje Babiše, že je v možném střetu zájmů, byť musíme zdůraznit, že usnesení není právně závazné?

V první řadě obrovskou ostudu. Je to jasný vzkaz, že ani oligarchové si nemohou dělat, co chtějí a i pro ně platí zákony. Evropská unie tak vyslala jasný signál, že si do budoucnosti bude více chránit peníze daňových poplatníků, které jdou na dotace.

Oslabí tento verdikt premiérovu pozici, například může to způsobit pokles volebních preferencí hnutí ANO?

Co se týče preferencí, tady zatím nechci předejímat, ale každopádně Andrej Babiš dostal v politice takovou facku jako žádný jiný premiér před ním v moderních dějinách České republiky. Dokonce trumfnul i bývalého ministerského předsedu Mirka Topolánka, jemuž Poslanecká sněmovna v roce 2009 svrhla vládu během českého předsednictví v Radě Evropské unie. Co je ale nepříznivé, je skutečnost, že například na české zemědělce, kteří budou nyní žádat dotace, se budou v Evropské unii dívat skrz prsty a všechny agrárníky si budou díky Babišovi pečlivě prověřovat, ale hlavně jim nebudou důvěřovat.

ŠÉF HNUTÍ ANO TLAČIL NA PREMIÉRA ORBÁNA I POLÁKY

Vy jste v nedávném článku pro EuroZprávy.cz vyslovil přesvědčení, že pokud premiér bude podle Evropského parlamentu uznán z možného ze střetu zájmů, bude muset odejít z pozice premiéra či nebude moci být ani ministrem. Nezlobte se na mě, ale jak chcete nejmocnějšího muže v zemi přinutit, aby abdikoval? Zvláště, když české úřady byly vyzvány, aby řešily Babišův možný střet zájmů.

Samozřejmě, že nemohu přesně predikovat, co se nyní stane, ale uvědomte si, že je jen otázkou času, kdy se bude muset rozhodnout, jak dál. Pokud by nedostával dotace, jeho firmy by se mohly ocitnout v problémech. Buď firmy prodá anebo odejde z politiky. Podle mého názoru jiné možnosti nejsou. V případě, že by Babišovým firmám nebyly z českého rozpočtu propláceny dotace, nemusel by být na trhu úspěšný. Například banky by mu nemusely půjčovat.

Vy jste byl přímo v Bruselu. Proto se vás musím zeptat, jaká byla v zákulisí atmosféra před hlasováním?

Mohu říci, že Babiš tlačil na maďarského premiéra Viktora Orbána, aby ho podržel, podporu zkoušel získat i od Poláků. Byť vyvíjel aktivitu, neuspěl. Výsledek svědčí o premiérově debaklu. Vždyť pro schválení rezoluce o možném střetu zájmů hlasovalo přes 70 procent europoslanců.

Už jste měl možnost mluvit se předsedkyní Výboru pro rozpočtovou kontrolu Monikou Hohlmeireovou, kterou ministerský předseda nedávno označil za pomatenou a zmínil, že problematice dotací nerozumí?

Ano, už jsme měl možnost s ní hovořit a výsledek přijala s radostí a úlevou, i když usnesení není právně závazné. Přesto je ráda, že její tvrzení podpořila nyní zmíněná rezoluce.

VLASTIZRÁDCE SI NENECHAL LÍBIT, PODAL TRESTNÍ OZNÁMENÍ

Je pro vás osobně výsledek zadostiučiněním, když vás premiér společně s pirátským europoslancem Mikulášem Peksou nazval vlastizrádcem a vy díky tomuto výroku máte policejní ochranu a vaší rodině někteří vyhrožovali smrtí?

Jako zadostiučinění to nevnímám. Premiér dostal to, o co si koledoval. Kdyby se takto hrubě nevyjadřoval, nemusel takto dopadnout. Neomluvil se mé rodině a ani dětem, které těžce snášely výhrůžky smrtí, které přicházely na základě toho, že jsem vlastizrádce. Nedokázal se nás zastat před neonacisty, kteří nám s Mikulášem Peksou hrozili, nezastal se nás a to považuji za závažné jeho pochybení. Musím ale říci, že místo Babiše se mně omluvili čtyři premiéři států z Evropské unie a žádali po mně vysvětlení, jak je možné, že jsme u něj nenašli podporu. Nyní je jasné, že si u některých ministerských předsedů Andrej Babiš výrazně zkomplikoval pozici, nebude to mít nyní jednoduché.

Údajně jste podal nepřímo na Andreje Babiše trestní oznámení pro pomluvu za zmíněný výrok o vlastizrádci. Můžete tuto informaci potvrdit či vyvrátit?

Ano, je to tak. Vše má v gesci advokátní kancelář Ronalda Němce, který bude usilovat o očištění mého jména. Výrok o vlastizrádci řekl v době začínající koronavirové pandemie na tiskové konferenci, kterou přenášela Česká televize, a tak byla vysoká sledovanost tohoto přenosu. Zlu se prostě neustupuje.