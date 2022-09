Bartoš: Zemi jsme převzali v krizi, děláme maximum možného

Nynější kabinet zdědil zemi v krizi, při sílící vlně varianty covidu-19 omikron, s deficitním rozpočtem a energetickou krizí, kterou definovalo ukončení činnosti Bohemia Energy, řekl Bartoš. Piráti tak neměli po volbách prostor na lízání si ran, dodal. "Museli jsme trochu změnit strukturu fungování klubu, který měl s původním aparátem obrovský výtlak při přípravě legislativy," řekl.

Práce klubu v nižším počtu byla podle něj zpočátku náročnější, ale podařilo se zapojit dobrovolnické týmy i experty. "Výsledky máme. Kdybychom měli větší klub, mohli bychom značnou část práce řešit ne v dobrovolnickém režimu, ale na klubu. Ale nemyslím, že bychom v něčem zaostávali," uvedl. Ani složité návrhy a opatření mimo své vládní resorty neanalyzují Piráti nijak povrchně, zdůraznil.

Už po volbách bylo podle Bartoše zřejmé, že bude muset kabinet řešit fundamentální problémy. "Rozjížděla se inflace, byly tu velké propady kvůli covidu a deficitní rozpočet. Zatím myslím, že vláda na to, v jakém dezolátním stavu jsme zemi a finance dostali, dělá maximum možného," uvedl.

Kromě krize způsobené ruskou invazí na Ukrajinu a vysokými cenami energií navíc vláda musí řešit předsednictví v Radě EU. "Je to důležitý moment, obrací se na nás jiné státy a jiní ministři. To je další rovina, kterou předchozí vlády 13 let neměly. Není to jednoduchá úloha, třeba v energetice se všechny zraky upírají na předsednictví, jaké téma zvedneme a co budeme řešit," řekl.

Bartoš je spokojený s prací pirátských ministrů. Stranu v kabinetu Petra Fialy (ODS) zastupuje v roli vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj. "Jan Lipavský je excelentní ministr zahraničí, kterého ČR dlouho neměla. Vidím to, protože mám možnost bavit se s partnery z vlád jiných zemí, čtu zahraniční tisk," vysvětlil. Chválí i ministra pro legislativu Michala Šalomouna. "Pracuje na debyrokratizaci českého právního systému, rušení divných povinností, které otravují lidi a podnikatele," řekl.

Piráti do Sněmovny kandidovali společně se Starosty a nezávislými (STAN) a společně získali 15,62 procenta hlasů s podporou od 839.776 voličů. Bartoš je spokojený s tím, že vládní programové prohlášení má silný otisk pirátského i koaličního programu.

Většina problémů spojených s kabinetem, včetně korupční kauzy Dozimetr v pražském dopravním podniku, se zatím týkala STAN. Podle Bartoše je klíčové, jak se Starostové k problémům staví. "Je důležité, aby se plnilo programové prohlášení, kde je i velmi jasné, jak chce tato vláda postupovat co do kultury vládnutí. STAN vždy ten krok udělal," dodal.

Bartoš: Pomoc s dopady drahých energií by měla pokrýt celý cestovní ruch

Pomoc s dopady drahých energií, kterou v minulých týdnech představila vláda, by podle Bartoše měla pokrýt celý cestovní ruch. Nechává si k tomu zpracovat dodatečnou analýzu. Chce zabránit tomu, aby se některý podpůrný obor podnikání opomněl jako za minulé vlády. Řekl to v rozhovoru s ČTK.

Na živnostníky, malé a střední firmy připojené na nízké hladině napětí by se mělo vztahovat určení maximálních cen elektřiny a plynu. Cena silové elektřiny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) nebude moci od listopadu přesáhnout šest korun za jednu kilowatthodinu (kWh), v případě jedné kWh plynu bude maximální cena činit tři koruny včetně DPH. Velkoodběratelé by měli mít nárok na podporu z tzv. dočasného krizového rámce, který státům Evropské unie umožnil okamžitou podporu firem v důsledku drahých energií a protiruských sankcí.

"Troufl bych si říct, že už nyní je vše v cestovním ruchu nějakým způsobem pokryto. Ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu si nechávám dělat statistiky, kdo do podpory spadá z hlediska struktury," uvedl Bartoš. Připomněl, že například při pomoci s vypořádáním následků po loňském tornádu se nakonec stát dokázal vypořádat i s tím, pokud z vypsaných programů někdo vypadl.

Bartoš dále řekl, že za dané odvětví hovoří zastřešující organizace, ale ne všichni z oboru musí být problémem zasaženi. Je potřeba vybrat ty, které krize skutečně existenčně ohrožuje. Nechce proto zapomenout na prádelny a další související odvětví, u kterých se za pandemie podle něj stalo, že se do původních návrhů podpory nevešly.

Novelu energetického zákona, která vládě umožní vydat nařízení o maximální cenách elektřiny a plynu, ve středu podepsal prezident Miloš Zeman a může být zanesena do sbírky zákonů. Následně by vláda měla vydat nařízení s podrobnostmi o limitu ceny energií a skupinách odběratelů, kterých se bude týkat.