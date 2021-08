Bělobrádek chce kvůli kauze Zemanových odposlechů svolat komisi k BIS

Poslankyni Janu Černochovou (ODS) nepřekvapilo, že v hledáčku BIS jsou lidé z okolí prezidenta, kteří nemají bezpečnostní prověrku. Foldyna s Černochovou to uvedli v diskusním pořadu Partie televize CNN Prima News.

Zeman tvrdí, že šéf BIS Michal Koudelka nařídil před několika lety odposlechy lidí z jeho nejbližšího okolí včetně ekonomického poradce Martina Nejedlého. Prezident řekl, že protože nemá mobilní ani pevný telefon, týkají se odposlechy i jeho.

"Obvinění je závažné, hledám ještě prázdninový termín ke svolání schůze Stále komise pro kontrolu činnosti BIS," napsal Bělobrádek. BIS uvedla, že postupuje vždy podle zákona, konkrétní Zemanovy výroky komentovat nebude.

"Pan Nejedlý má velmi úzké vazby na Rusko, ani on se tím netají. Pro mě to není nic překvapivého, pokud lidé z okolí prezidenta nedisponují žádnou bezpečností prověrkou a jsou v hledáčku bezpečnostních služeb," prohlásila Černochová.

Poslankyně upozornila, že v Česku musí povolení odposlechů odsouhlasit soudce nebo státní zástupce. Podotkla také, že Nejedlý není ústavní činitel. "Odposlech se nedává na jméno Nejedlý nebo (Vratislav) Mynář. Dává se na telefonní číslo. Stačilo, aby si pan prezident přečetl věci spojené s naší legislativou, a věděl by to. Příště by si rozmyslel, koho telefon si bude půjčovat," dodala.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) v Partii označil útoky na zpravodajské služby za nešťastné. Podle něj podlamují důvěru v instituci, která má za úkol hájit zájmy České republiky. Připomněl, že BIS se nemůže bránit a musí mlčet. "Tyto věci by se měly řešit interně," podotkl.

Černochová ke svolání sněmovní komise poznamenala, že prozatím není co prověřovat. "Zatím to jsou jen výroky v médiích. Výroky pana prezidenta nepotvrdil ani pan premiér," řekla.

Zeman dnes mimo jiné uvedl, že premiér Andrej Babiš (ANO) odposlechy na jeho žádost zastavil. Babiš k tomu ČTK sdělil, že vláda ani premiér nemají žádnou kompetenci k povolování a zastavování odposlechů a že nemá informace o tom, koho BIS odposlouchává. Zásadně odmítl, že by se kdykoliv zajímal, koho se odposlechy týkají.

Podobně se dnes vyjádřil vicepremiér Karel Havlíček v Otázkách Václava Moravce (OVM) České televize. "Nedovedu si představit, že premiér slíbil něco, co není fakticky možné," řekl. Podotkl, že bezpečnostní služby provádějí analytickou činnost a shromažďují informace pro další bezpečnostní složky. "Pokud už začnou sledovat nějakého ústavního činitele, tak je to velmi vysoká hra a bezpečnostní služba musí prokázat, že její podezření mělo skutečně vážné opodstatnění, protože při odposleších se dá využít a možná i zneužít celá řada dalších informací," doplnil.

"O odposleších rozhoduje soud, to je jednoznačně dáno zákonem a nám jako politikům nepřísluší jakýmkoliv způsobem komentovat rozhodování soudu," uvedla v OVM poslankyně Helena Langšádlová (TOP 09). "Opravdu bychom neměli zasahovat do standardního fungování institucí," přidal se senátor Lukáš Wagenknecht (Piráti). Pokud panují nějaké pochybnosti, měl by se podle něj postup BIS prošetřit standardním mechanismem v Parlamentu.