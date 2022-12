Komise nemá indicie, že by BIS postupovala nezákonně, uvedl Bělobrádek

"Nemáme žádnou informaci, že by tam k něčemu došlo, co by bylo nezákonné. Můžeme konstatovat, co už jsme konstatovali, že nejsou žádné indicie, že by se BIS provinila nějakým nezákonným postupem, z těch informací, které můžeme dostat," uvedl Bělobrádek. Komise se záležitosti věnovala už loni v srpnu, kdy v usnesení také konstatovala, že Koudelka potvrdil, že za dobu jeho působení ve funkci ředitele nebyl odposloucháván žádný z nejvyšších ústavních činitelů. Dnes žádné usnesení podle Bělobrádka nepřijímala.

Prezident tehdy v rozhovoru pro Blesk obvinil ředitele BIS z toho, že před několika lety nařídil odposlechy lidí z jeho nejbližšího okolí včetně ekonomického poradce Martina Nejedlého. Protože sám nemá telefon a využívá telefony spolupracovníků, týkají se podle Zemana odposlechy i jeho. Prezident zmínil odposlechy také v nedělním rozhovoru pro Radiožurnál. "To, že prezident a jeho okolí byli nelegálně odposloucháváni, zatím nikdo nepopřel, jinak byste musel ukázat příkaz soudu k odposlechům, a to se samozřejmě nestalo, protože, pokud vím, takový příkaz neexistuje," řekl.

Z Bělobrádkova vyjádření vyplynulo, že záležitost prověřovala na základě podnětu inspekce BIS. "Diskutovali jsme to na komisi. Ředitel BIS nám předložil informace. Doložil nám závěry inspekce BIS, z nichž jednoznačně vyplývá, že BIS nikdy nepoužila nezákonné postupy v odposleších," citoval server Lidovky.cz místopředsedu komise Roberta Králíčka (ANO).

Bělobrádek zopakoval, že odposlechy BIS povoluje a dozoruje předseda senátu Vrchního soudu v Praze. V případě, že by na odposlouchávaném čísle byl zaznamenán hovor konkrétní osoby, který nesouvisí, je smazán. "V případě, že by při odposlechu jiných osob byli zachyceni nejvyšší ústavní činitelé, tak se takové odposlechy nepoužívají," dodal předseda komise.