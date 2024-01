Jurečka je stále v ohrožení. Změna je nutná, míní bývalý předseda lidovců

Je zajímavé, že se v online prostředí českého jazyka za loňský rok, alespoň podle toho, co eviduje Google Trends, mezi nejčastějšími otázkami neobjevila žádná, která by řešila výši nebo změnu důchodů. Tak si tak říkám, že je asi většina lidí na stáří řádně připravena. Dokládá to třeba to, že už se i více lidí v internetovém vyhledavači doptávalo na to, co to je Only Fans. Inu, zřejmě nahota nejrůznějších celebrit láká více než nějaké změny v důchodech. Ale vážně, určitě mi dáte za pravdu, že v roce 2023 byly důchody hned po inflaci, energiích či válkách mezi nejfrekventovanějšími výrazy a náměty, o kterých se mluví.