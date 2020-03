Česká pomoc by mohla do Řecka odjet do konce týdne. Poslanci se přeli kvůli uprchlíkům

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká humanitární pomoc by mohla odjet do Řecka do konce týdne. Poslancům to dnes řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Řecko čelí náporu migrantů na hranici s Tureckem potom, co jim Ankara přestala minulý týden bránit v cestě do Evropské unie. Sněmovna v závěrečném usnesení odsoudila porušování starší migrační dohody mezi unií a Tureckem ze strany Ankary a podpořila řeckou snahu o ochranu vnější schengenské hranice. Situací se budou odpoledne zabývat na mimořádné schůze ministři vnitra členských zemí EU.