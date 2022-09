Česko by mohlo dostat z fondů EU proplaceno až 80 procent pomoci, kterou poslalo Ukrajině

— Autor: ČTK

Česko by mohlo dostat z fondů Evropské unie proplaceno až 80 procent vojenské pomoci, kterou poslalo na Ukrajinu. Novinářům to dnes řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Česká republika dosud do země bránicí se ruské agresi poslala nespecifikovanou pomoc zbraní a techniky za asi čtyři miliardy korun.