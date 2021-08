Česko pokračuje v evakuaci z Afghánistánu, Zeman kritizuje USA a NATO

V Praze už v pondělí přistál první letoun, který z Kábulu přivezl 46 lidí. O případném dalším letu rozhodne dnes večer krizový štáb. USA odchodem z Afghánistánu ztratily prestiž světového lídra a NATO vyvolává pochybnosti o oprávněnosti své existence, protože dramaticky selhalo, uvedl prezident Miloš Zeman.

Mezi 87 lidmi na palubě evakuačního speciálu jsou spolu s velvyslancem Balounem, českými vojáky a afghánskými spolupracovníky s rodinami také dva Poláci, řekl Rádiu Z premiér Andrej Babiš (ANO). Čechů veze letadlo podle premiéra 16. Všichni pasažéři jsou zdravotně v pořádku a nejsou zraněni, uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová. Podle ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) letadlo přepravuje i malé děti, z Afghánistánu již byli evakuováni všichni čeští zaměstnanci zastoupení České republiky.

Zeman se domnívá, že Tálibán v Afghánistánu vytvoří teroristické centrum a obnoví se teroristické útoky po celém světě, řekl Parlamentním listům. Poznamenal, že po odchodu z Afghánistánu přestal podporovat zvyšování armádního rozpočtu na dvě procenta hrubého domácího produktu, Česko by nyní podle něj mělo investovat do národní obrany. Investování do NATO označil "tak trochu" za vyhazování peněz. Zkritizoval rychlý odchod Spojených států z Afghánistánu, nedůvěra v alianci podle něj nyní bude sílit.

Evakuační letadlo přistálo v Kábulu dnes ráno, z Prahy odletělo v pondělí dopoledne, mezipřistání mělo v ázerbájdžánském Baku. Tam k natankování paliva přistálo i dnes odpoledne. Na kbelské vojenské letiště pravděpodobně dorazí v pozdních večerních či nočních hodinách.

"Naši vojáci zasluhují úctu a poděkování. Šli za hranici svých možností, aby na palubu speciálu dostali co nejvíce lidí," uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Armáda uvedla, že afghánským tlumočníkům nepomáhá jenom s evakuací. "V Česku pro ně zajišťujeme ubytování, stravování, zdravotní péči a psychologickou podporu," napsala na twitteru.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) čeká Afghánce deset dnů karantény, pak individuální rozhovory o budoucnosti. Sami si musí říct, co chtějí, uvedl. Babiš řekl, že o integraci evakuovaných Afghánců chce mluvit, až se rozhodnou, zda chtějí zůstat v ČR. Podle premiéra je možné, že zvolí cestu za rodinami, které mají ve Francii či jinde v Evropě.

Česko udělilo za poslední desetiletí azyl 21 lidem z Afghánistánu. Dalším 43 osobám poskytlo dočasné útočiště. Celkem stát od roku 2011 do konce loňska dostal od afghánských mužů, žen a dětí 188 žádostí o mezinárodní ochranu, vyplývá z dat ministerstva vnitra.

S Hamáčkem se kvůli Afghánistánu ve čtvrtek setká za Asociaci krajů její předseda a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Po zasedání asociace dnes uvedl, že neví o tom, že by Hamáčka někdo z hejtmanů kvůli Afghánistánu kontaktoval. Hamáček přitom v pondělí uvedl, že ohledně integrace Afghánců obdržel nabídky samospráv.

Afghánci podle Babiše získají víza a během karantény budou také očkováni. Všichni budou po první dny ubytováni na jednom místě, nechtěl ho stejně jako Hamáček upřesnit. Dohromady tak podle ministra vnitra Česko poskytne pomoc zhruba stovce afghánských pomocníků české ambasády a armády včetně jejich rodinných příslušníků.

Podle informací ČTK je situace na kábulském letišti extrémně složitá a nepřehledná. Tálibové bránili přístupu na letiště, uvedl Babiš. Podle spolku Vlčí máky, který se snaží pomáhat afghánským spolupracovníkům české armády, Tálibán na letiště pouštěl jen lidi, které si vyzvedli vojáci. Tak se dostali na letiště čtyři bývalí tlumočníci české armády z devíti, se kterými má spolek kontakt. "Pět rodin na místě zůstává, včetně osmi dětí ve věku od devíti měsíců do 11 let," napsal spolek na facebooku.

Afghánistán není podle odborníků pro české exportéry významný partner. Současná situace, kdy Tálibán získal kontrolu prakticky nad celou zemí, se tak zásadně ve výsledcích tuzemského zahraničního obchodu neprojeví, řekli ČTK.