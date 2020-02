Česko pomůže Číně. Na boj s koronavirem posílá 10 milionů korun

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česko pošle Číně kvůli novému typu koronaviru jako humanitární pomoc deset milionů korun. Na návrh ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) to dnes schválila vláda, řekl po zasedání kabinetu novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Peníze by se měly rozdělovat prostřednictvím mezinárodních organizací po konzultacích se Světovou zdravotnickou organizací (WHO).