ČR by mohla odstřihnout rizikové ruské firmy od veřejných peněz, řekl Stanjura

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká vláda uvažuje o tom, že by odstřihla od veřejných peněz některé rizikové ruské firmy. Zároveň by Praha mohla navrhnout rozšíření sankčního seznamu Evropské unie, na kterém po ruské invazi na Ukrajinu figurují stovky ruských činitelů a desítky subjektů. Před jednáním s unijními kolegy to dnes novinářům v Bruselu řekl ministr financí Zbyněk Stanjura, podle něhož Česká republika už zmrazila některé účty lidí z unijního seznamu.