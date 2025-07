Senátor Bárta: Čas na diskuse vypršel, Česko se může ráno probudit do stejné situace, jako Ukrajina

Zdůraznil, že bezpečnost musí být vnímána jako základní národní zájem. „O bezpečnosti lze diskutovat, ale vláda má povinnost tento zájem hájit a prosazovat,“ uvedl. Podle něj se tak děje i na úrovni Evropské rady a není důvod o tom pochybovat.

V projevu se opřel o geopolitickou realitu, podle níž Evropa stojí ve světě čím dál více osamocena. „Ve Spojených státech nejsme relevantní. Američané nás ke své agendě nepotřebují,“ prohlásil. Vzhledem k tomu podle něj není čas na dlouhé debaty, a rozhodování, které činí například německá nebo česká vláda, považuje za zcela legitimní.

Kritikům, kteří v debatě zmiňují riziko ztráty ekonomického komfortu, Bárta ostře oponoval. „K čemu bude blahobyt našim dětem nebo rodičům, když nebudou v bezpečí? Rád jim ten blahobyt vezmu, pokud jim to zajistí bezpečí. To není žádné vydírání, to je realita,“ řekl s důrazem a označil podobné argumenty za hrubý populismus.

Ve svém projevu připomněl i historické paralely – římský „Pax Romana“ jako mír v zájmu mocnosti, nebo slavného čínského stratéga Sun-c’, který už v 5. století př. n. l. zdůrazňoval, že mír je výsledkem síly, ne slabosti.

Senátor se rovněž odvolal na vlastní zkušenosti s americkými bezpečnostními složkami, se kterými vedl seminář o tzv. „přerušovaných rovnováhách“. Podle něj vývoj ve světě není pozvolný, ale skokový. Připomněl příklady jako arabské jaro, invazi Ruska na Ukrajinu či nedávné události ve Spojených státech.

„To nejsou procesy, které přicházejí pomalu. Jsou to zlomy, a ten zlom zažíváme právě teď. Kdo to nechce vidět, zavírá oči před realitou,“ řekl Bárta a dodal, že mu je líto, že je nutné o těchto věcech vůbec diskutovat.

Na závěr varoval, že pokud bude Česká republika dál odkládat zásadní rozhodnutí a zůstane v zajetí dlouhých debat, může se jednou ráno probudit v podobné situaci jako Ukrajina. Čas na otálení podle něj definitivně vypršel.