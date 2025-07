Odejde z Leverkusenu i Schick? O českého kanonýra projevil zájem AC Milán

Už to vypadalo, že nadcházející ročník nejvyšší francouzské soutěže bude bez tamního sedminásobného šampiona a velkoklubu nesoucího název Olympique Lyon. Ten se potácel v takových finančních problémech, že byl přeřazen do druhé ligy. Nakonec byl Francouzským fotbalovým svazem (FFF) mezi francouzskou elitou navrácen, jelikož uspěl s odvoláním proti původnímu verdiktu. Na základě toho tak Evropská fotbalová unie UEFA vrátila tento velkoklub do Evropské ligy, čímž tak z této soutěže vyšoupl do Konferenční ligy původního náhradníka Crystal Palace. A právě toto rozhodnutí pochopitelně vyvolalo v Anglii bouři nevole.