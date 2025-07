Reprezentační brankář Kovář bude od příští sezóny hostovat v PSV Eindhoven

Připomeňme, že pětadvacetiletý brankář byl součástí týmu Leverkusenu od předloňského léta, kdy přišel z Manchesteru United poté, co sezónu předtím hostoval v pražské Spartě. Letenským pomohl k ligovému titulu. V bundesligovém celku pak především kryl záda jedničce Lukasi Hradeckému, přičemž do základní sestavy se dostal hlavně v evropských pohárech, konkrétně i v Lize mistrů.

Přestože se jeho nové působiště, jak známo, nachází v Nizozemsku, i tak zůstává v Německu, neboť právě tam má nyní PSV Eindhoven soustředění, konkrétně v Marienfeldu. A právě tam se k Eindhovenu Kovář připojí. "S přestupem jsme velmi spokojeni. Matěje sledujeme už dlouho. Vítáme v něm spolehlivého brankáře, který je zároveň dobře schopen hrát s míčem oběma nohama. Spolu s Nickem Olijem nyní může zabojovat o to, kdo bude hájit branku PSV. V mužstvu teď díky nim máme dva špičkové brankáře," neskrývá radost z uzavřeného hostování sportovní ředitel nizozemského klubu Earnest Stewart.

Kovář cítí šanci, že v novém působišti dostane daleko více prostoru než v Leverkusenu. "V první řadě se mi tu dostalo fantastického přivítání. Moje přítelkyně a všichni ostatní, kteří se mnou cestovali, byli ohledně toho, co zatím zažívají s lidmi v klubu, jen pozitivní. To jen potvrzuje můj počáteční pocit z PSV. Byl jsem nadšený od první minuty a jsem přesvědčen, že je to nejlepší prostředí pro můj rozvoj jako fotbalisty i jako lidské bytosti. Okamžitě se tu cítím pohodlně a bezpečně," vyprávěl Kovář.

Ten nyní bude mít na zádech číslo 32. "Číslo 1 i moje předchozí číslo 17 byly obě obsazené. Pamatuji si, že Christian Abbiati, mimo jiné bývalý brankář AC Milán, kdysi chytal s číslem 32 na zádech. Pro mě to číslo vždycky vyzařovalo něco solidního a spolehlivého," vysvětloval výběr čísla.

Z hostování Kováře v Nizozemsku je spokojen i brankářův agent Viktor Kolář ze Sport Investu. "Matějovu pozici jsme chtěli během letní přestávky jednoznačně vyřešit. Matěj potřebuje cítit důvěru a chytat na pravidelné bázi. Cílem bylo najít kvalitní klub v dobré evropské soutěži, ideálně s možností pohárové konfrontace. PSV je v našich očích skvělou variantou," uvedl k tomu konkrétně a pokračoval: "Úřadující nizozemský mistr s podporou skvělých fanoušků v zádech bude útočit na mistrovský hattrick, zároveň se může těšit na souboje v Lize mistrů. Tým je kvalitní, mezinárodní, celý klub se prezentuje maximálně profesionálním nastavením. Sportovní vedení klubu v čele se zkušeným a úspěšným hlavním trenérem Peterem Boszem o Matějův příchod velmi stálo, sám Matěj je na novou výzvu stoprocentně připraven."

Od nástupu kouče Ivana Haška k české reprezentaci je pak Matěj Kovář také jedničkou národního týmu, přičemž v letošním kalendářním roce nastoupil do všech reprezentačních duelů. Celkem jich dosud odchytal třináct.

Dodejme, že Kovář je v krátké době za sebou druhý český brankář, který obohatil nizozemskou ligu pro příští ročník. Nedávno totiž posílil kádr Ajaxu Amsterdam Vítězslav Jaroš, jenž tam na roční hostování přišel z Liverpoolu.