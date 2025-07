Trump žaluje Ruperta Murdocha a Wall Street Journal

Trump v žalobě tvrdí, že článek zcela nepravdivě uvádí, že mu vzkaz podepsaný jeho jménem gratuloval Epsteinovi k padesátým narozeninám. Podle prezidenta je celý dokument padělkem a nikdy žádný takový dopis nepsal.

Wall Street Journal ve svém článku uvedl, že se jedná o text „ve formě imaginárního rozhovoru mezi Trumpem a Epsteinem“, doplněný o kresbu nahé ženy. V závěru měl být napsán vzkaz: „Přítel je nádherná věc. Všechno nejlepší – a kéž je každý den dalším nádherným tajemstvím.“

Trump reagoval ostře na sociálních sítích a nazval deník „bezcenným hadrem“, jehož redaktoři „budou čelit hodinám výslechů a svědectví u soudu“. Zároveň tvrdí, že redakce byla předem varována, že bude následovat soudní žaloba, pokud článek otiskne. „Toto nejsou moje slova, takovým způsobem nemluvím. A navíc – nekreslím obrázky,“ napsal Trump.

Spor přichází ve chvíli, kdy ministerstvo spravedlnosti požádalo soud o odtajnění některých materiálů týkajících se Epsteinova případu. Zároveň narůstá tlak veřejnosti a některých Trumpových příznivců, kteří žádají větší transparentnost ohledně prezidentova zapojení do případu.

Sama společnost Dow Jones reagovala oficiálním prohlášením: „Máme plnou důvěru v důkladnost a přesnost našeho reportování a budeme se proti žalobě důrazně bránit.“

Zajímavostí je, že Rupert Murdoch, který je po desetiletí Trumpovým spojencem i kritikem, byl ještě v neděli viděn s prezidentem na finále mistrovství světa ve fotbale. Oba muži se objevili také společně v Oválné pracovně v únoru 2025. Murdochovo mediální impérium, zejména skrze televizi Fox News, podle mnohých výrazně přispělo k Trumpovu nástupu do Bílého domu.

Tlak na zveřejnění dalších dokumentů týkajících se Epsteinovy kauzy mezitím sílí. Ministerstvo spravedlnosti nyní požaduje zpřístupnění záznamů z velké poroty, která zvažovala obvinění vůči Epsteinovi v roce 2019 za sexuální obchodování s nezletilými. Tyto dokumenty jsou obvykle chráněné zákonem, ale soud může na základě veřejného zájmu rozhodnout o jejich odtajnění.

Trump nařídil ministryni spravedlnosti Pam Bondi, aby požádala o zveřejnění dokumentů, které se týkají nejen Epsteina, ale i jeho spolupracovnice Ghislaine Maxwellové, odsouzené za spoluvinu na obchodování s dětmi. Podle právních expertů je ale nejisté, zda soud zveřejnění povolí – nebo zda dokumenty skutečně obsahují detaily, které Trumpovi příznivci očekávají.

Situace zároveň vyvolala vlnu nespokojenosti mezi některými z nejvěrnějších Trumpových podporovatelů. Republikánský šerif z Kalifornie Chad Bianco, který kandiduje na guvernéra, vyjádřil pro BBC zklamání: „Tohle není to, co jsme od prezidenta čekali. Mnoho z nás je zklamaných. Připadáme si, jako by s námi jednali jako s malými dětmi.“

Kritika se zaměřila i na ministryni spravedlnosti Bondiovou, která nejprve slíbila zveřejnění sporných dokumentů, ale později změnila postoj. Někteří republikáni dokonce volají po její rezignaci.

V americkém Kongresu se mezitím formuje iniciativa napříč stranami, která má pomocí takzvané discharge petition donutit ministerstvo spravedlnosti k vydání kompletního souboru materiálů spojených s Epsteinovou kauzou. Mezi její podporovatele patří například republikánka Marjorie Taylor Greene i demokratka Alexandria Ocasio-Cortez – dvě výrazné postavy z opačných pólů americké politiky.