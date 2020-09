Do Německa s karanténou? Zvažuje se vyřazení Česka ze seznamu bezpečných zemí

"Máme zatím s ohledem na nárůst v posledních několika málo dnech informaci z Německa, že tam zvažují – to podtrhuji, není to ještě zdaleka rozhodnuto – že by buď celou Českou republiku, nebo Prahu dali do nějakého režimu, kdy by byla potřeba pětidenní karanténa, případně v kombinaci s testem," řekl Českému rozhlasu náměstek ministra zahraničí Martin Smolek.

Dodal, že je těžké něco takového předvídat, protože o tom, jaký stát nás vyřadí ze svého seznamu, se dozvídají politici velmi rozdílně. "Některé státy nám dají možnost třeba 14 dní nebo týden, abychom se té situaci přizpůsobili, a některé, třeba jako Slovinsko, to oznámí několik málo hodin nebo hodinu před tím, než opatření zavedou," podotkl.

Pro Česko je naopak podle něj více riziková Francie. "Včera přelezla už 100 případů incidence za posledních 14 dní přepočteno na 100 000 obyvatel. To znamená, že budeme ode dneška důrazně varovat a nedoporučovat cesty do Francie s tím, že v krátké době se může Francie dostat mimo náš zelený seznam," podotkl.

Další změnou by mělo být vyřazení Kanárských ostrovů z našeho zeleného seznamu. "To byla ta jediná výjimka – autonomní oblast Kanárské ostrovy – ze Španělska jako celku, protože to už je nějaký čas mimo náš zelený seznam. To znamená, že Kanáry budou vyřazeny rozhodnutím z dneška, ale s účinností až od pondělí 14. září," dodal.