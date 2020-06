Doba uhelná má v ČR skončit. Komise stanoví postup útlumu těžby uhlí

"Toto rozhodnutí samozřejmě vítáme, ale samo o sobě nezaručuje nic. Rozhodující bude, jak rychle bude dnes zahájené zavírání uhelných zdrojů pokračovat a v kterém roce skončí. Ekologické organizace v uhelné komisi prosazují, aby byla poslední uhelná elektrárna v ČR odstavena v roce 2030 a do roku 2035 jí následovala i poslední uhelná teplárna," uvedl Rovenský.

Uhelná komise už dříve vytvořila tři scénáře útlumu. Zpřesnit se nyní má zadání pro provozovatele energetické přenosové soustavy ČEPS, aby se mohl počet scénářů snížit. Rychlá cesta by znamenala útlum využití uhlí v letech 2030 až 2035, střední 2035 až 2045 a pomalejší 2045 až 2050. Pracovní skupina číslo 1 se sejde v červnu. "Pokud budeme mít nějaký základní závěr, není vyloučená varianta, že bychom se celá komise sešli do začátku léta," uvedl Brabec.

Společnost ČEPS je přizvána do jedné z pracovních skupin uhelné komise. "Je to taky o tom, abychom udrželi stabilitu přenosové soustavy," uvedl Havlíček. Konečný scénář, který komise předloží vládě, v sobě zahrne parametry technologické, ekonomické, závazky ČR vůči Evropské komisi a odhadovanou úroveň ceny emisních povolenek. "Což v tom bude hrát zásadní roli," řekl Havlíček.

Do konce roku bude definitivní varianta časového rozvrhu útlumu uhlí v ČR. Dnešní Uhelná komise projednávala podmínky pro udržení stability přenosové soustavy a nové kritérium pro odstavování zdrojů, tzv. ukazatel emisní intenzity. Zasedání proběhlo v elektrárně v Prunéřově. pic.twitter.com/DfXDuGzgL5 — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) June 5, 2020

O postupném odstavování dalších hnědouhelných elektráren bude podle Havlíčka rozhodovat do jisté míry i stanovený "jízdní řád" uhelné komise. "Nebudeme určovat, který zdroj má být vypnut, my ukážeme jisté emisní parametry, to je to, co jsme schválili v rámci uhelné komise," uvedl. "Uhelná komise neukáže na tu či onu elektrárnu, ale musí dohlédnout, že se naplní parametry, které vytyčí, pokud to vláda schválí," dodal ministr.

Uhelná komise by podle Jiřího Koželouha z Hnutí Duha, který je jejím členem, mohla navrhnout uzavření elektráren Počerady a Chvaletice, které patří mezi největší znečišťovatele životního prostředí. "Zejména, když nyní uhelná komise schválila, že nejdříve mají končit nejšpinavější elektrárny," řekl.

Do procesu odstavování elektráren vstupuje podle ředitele ČEZu Daniela Beneše klimaticko-energetická politika Evropské unie a celého světa, která vede k ekonomickému chování provozovatelů. "To souvisí s cenou emisní povolenky," uvedl.

Uhelná komise zasedala v Prunéřově, kde k 30. červnu skončí provoz hnědouhelné elektrárny Prunéřov I. Zaměstnává 150 lidí, kteří přecházejí do elektrárny Prunéřov II, oznámil dnes ředitel elektráren Prunéřov a Tušimice Otakar Tuček. Elektrárny Prunéřov provozuje energetická společnost ČEZ a patří k největším producentům skleníkových plynů v České republice. Před elektrárnou Prunéřov II se dnes sešli aktivisté, kteří žádali co nejrychlejší konec těžby a spalování uhlí.