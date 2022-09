Expert: Volby ovlivní celostátní témata, vláda je ustojí

ANO i SPD používají centralizovaný styl kampaně, která má napříč Českem shodnou vizuální a obsahovou podobu. "To bývalo i v minulosti, ovšem v letošních volbách je to zesílené větším významem voleb pro ANO, když už není vládní, ale opoziční strana, a používá je jako klacek na vládu," uvedl Kopeček.

Další dimenze voleb souvisí s organizací stran. Jak ANO, tak ještě víc SPD, jsou podle Kopečka hnutí budovaná kolem lídra. Lokální struktury v nich mají vedlejší roli a fungují pro stranické centrum spíše jako servisní podpora. Na druhou stranu, místní elity ANO mohou přetavit vysoké výsledky v zastoupení na radnicích měst.

"ANO, na rozdíl od SPD, je dnes viditelně pro povolební vyjednávání přijatelnější politický partner, než bylo ve svých počátcích," uvedl Kopeček. ANO podle něj ze současné vlny nespokojenosti vytěží ve volbách mnohem víc než SPD.

Některé ze stran, které tvoří současnou vládní koalici, jsou naopak decentralizované a pro řadu jejich politiků je primární komunální rovina, nikoliv ta celostátní. Zvlášť silně je to podle něj vidět u STAN. "U lidovců je tradiční hlavní organizační báze strany soustředěná v menších obcích a zajišťuje nadstandardní počet komunálních mandátů," doplnil Kopeček.

Aktuální atmosféru ve společnosti podle Kopečka zřejmě nejvíce negativně pocítí Piráti. Jsou převážně stranou velkých měst, navíc jsou oproti ostatním vládním stranám závislejší na mladších voličích, kteří ke komunálním volbám chodí méně ochotně. V některých větších městech se Piráti podle něj nemusí dostat přes pětiprocentní klauzuli.

U STAN případný špatný výsledek voleb nic zvláštního nevyvolá, a to ani v případě, že třeba v Praze ani neprojde do zastupitelstva, míní politolog. Pravicovým stranám vládní koalice může ve velkých městech pomoci synergický efekt koalice Spolu, pokud tedy místní ODS, lidovci nebo TOP 09 pokračují ve spolupráci podle celostátního vzoru. Synergie může fungovat jako menší brzda proti velkému voličskému propadu, uvedl politolog.

Volby podle Kopečka zesílí už teď patrné vnitřní napětí u vládních stran. "Asi tu budeme mít několik emotivních povolebních dnů s ostřejší výměnou názorů mezi některými politiky vládních stran. Patrně to bude největší otřes, který tato vláda z hlediska vnitřních sporů zažije od svého vzniku, a možná to skončí nějakou dílčí rekonstrukcí. Je ale málo pravděpodobné, že by druhořadé volby, což komunální a senátní volby svou povahou jsou, skončily rozpadem vládní koalice," doplnil Kopeček.