Expertka: Rychlé přijetí Ukrajiny do EU by bylo nestandardní, není pravděpodobné

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Rychlé přijetí Ukrajiny mezi státy Evropské unie, jak to ve svém projevu k Evropskému parlamentu žádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, by bylo vysoce nestandardní a není pravděpodobné. ČTK to dnes řekla Petra Kuchyňková z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně, která se zabývá politikou Evropské unie a východních zemí a také Ruskem.