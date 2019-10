Smrt Karla Gotta: Promluvil expremiér Nečas

Podle Nečase znamená smrt Karla Gotta obrovskou ztrátu pro českou kulturu. „Byla to výrazná osoba české kultury a 100% profesionál. Jeden z mála českých populárních umělců, který měl Evropský formát. Není nic tragičtějšího než odchod blízkého člověka. Pro rodinu mistra Karla Gotta to musí být velmi tragický okamžik.“

K zastavení trestního stíhání Andreje Babiše řekl, že je důležité, aby se postupovalo podle práva. „Nicméně u právních institucí platí, že si tam chodíme pro rozhodnutí, nikoliv pro spravedlnost. Bylo by úžasné, kdyby státní zastupitelství postupovalo takhle standardně. To znamená, že tam, kde má pochybnosti, tak tam by nežalovalo,“ zdůraznil Nečas.

O státním zastupitelství se zmínil následovně. „Některé složky státního zastupitelství, řekl bych, že obě dvě vrchní státní zastupitelství, se tady stala politickou veličinou, ona rozhodují do značné míry, kdo bude v téhle zemi vládnout, rozhodují svým způsobem o tom, jaká tu bude prováděna politika. Je to svého druhu politická síla v této zemi,“ dodal Nečas.

Úplně nejhůř se cítil v období spuštění kauzy. „Každý, kdo si vzpomene na tu bombastiku takřka pučistických rozměrů. Stovky policistů v ulicích, řeči o stovkách milionů zabavených korun a desítkách kilogramů zlata. To vše spojováno s konkrétními lidmi, s mým nejbližším člověkem, přeneseně spojováno vlastně i se mnou, neuvěřitelné výplody, které byly zcela vážně státním zastupitelstvím položeny na papír,“ rozpovídal se Nečas.

Ze začátku to vypadalo na velkou akci, kdy zasahovalo 400 policistů. Nakonec se žádné miliony korun ani desítky kilogramů zlata nenašly. „Ta pachuť z celé té kauzy určitě zůstává. My jsme v podstatě byli profesně a společensky popraveni, nás sice olomoučtí státní zastupitelé nepopravili fyzicky, ale společensky a profesně prakticky ano,“ vysvětlil bývalý premiér.

Nečas nemá o novinářích dobrý obraz. „Můžu si říkat to, co si myslím o českých novinářích, mohu si konečně svobodně říkat, že považují drtivou většinu z nich za namistrované a nepříliš inteligentní pitomce, samozřejmě existují čestné výjimky. Český novinář, i když provede prasárnu, tak se z principu neomlouvá. Žádná redakce se neomlouvá. Musíte se s nimi komplikovaně soudit.“

Vyzdvihl pana prezidenta Miloše Zemana, protože řekl, že ho státní zástupci podvedli a na přímou otázku odpověděl, že je to svého druhu omluva. Řekl to veřejně, já si ho za to vážím. On patří mezi ty politiky, kteří se po lidské stránce ke mně chovají po mém politickém pádu velmi lidsky slušně, takže takové případy samozřejmě jsou,“ řekl Nečas.