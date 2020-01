Ferjenčík se pustil do vlády kvůli výběru daní, Skopeček mluví o propadáku

Podle místopředsedy poslaneckého klubu ODS Jana Skopečka je takový schodek po letech slušného ekonomického růstu a nízké nezaměstnanosti vládním propadákem.

Pod čtyřicetimiliardovým deficitem, se kterým počítal schválený rozpočet na loňský rok, hospodaření státu podle Ferjenčíka skončilo, protože vláda využila peníze ze státních podniků a přebytek důchodového účtu. "To si myslím, že je velká chyba, že se z přebytku výběru sociálního pojištění financují běžné výdaje místo toho, aby se třeba investovalo do malometrážních bytů nebo jiných věcí, které by mohly v budoucnu důchodcům snížit náklady," řekl. Stále také narůstá závislost rozpočtu na zdanění práce, uvedl dále Ferjenčík.

Výsledek státního rozpočtu za loňský rok je nejhorší za poslední čtyři roky. V roce 2018 vykázal rozpočet přebytek 2,9 miliardy korun. Celkové příjmy státního rozpočtu loni stouply meziročně o 119,3 miliardy na 1523,2 miliardy korun. Celkové výdaje rozpočtu vzrostly o 150,8 miliardy na 1551,7 miliardy korun.

"Výsledný schodek státního rozpočtu za rok 2019 ve výši 28,5 miliard po mnoha letech slušného ekonomického růstu a nízké nezaměstnanosti je vládním propadákem jdoucím na vrub hnutí ANO, které řídí ministerstvo financí od roku 2014," poznamenal Skopeček.

"Ministryně financí (Alena) Schillerová (za ANO) navíc dnes na tiskové konferenci lakovala realitu hospodaření státu narůžovo, neboť je potřeba připomenout, že si během roku pomohla vysátím 18 miliard Kč z takzvaného privatizačního účtu. Bez těchto mimořádných 18 miliard by se schodek propadl na 46,5 miliard Kč, a byl tak dokonce vyšší než deficit schválený. A to v době růstu, kdy má být deficit nulový," dodal.

Na to, že si kabinet vylepšil rozpočtovou bilanci převodem 18 miliard korun z privatizačního účtu, upozornila na twitteru také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Peníze byly podle ní určeny například na odstraňování ekologických škod.