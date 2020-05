Filip se Zemanem probírali Petříčkova slova o Izraeli

Komunisté Petříčka dlouhodobě kritizují. Zeman minulý týden o ministrovi zahraničí uvedl, že ho zklamal, protože nepřerušil kontakty s Miroslavem Pochem, jehož kandidaturu do čela české diplomacie prezident před dvěma lety odmítl. Nelíbilo se mu ani to, že Petříček a jeho předchůdci v článku zveřejněném v sobotu v deníku Právo kritizovali izraelské plány na anexi židovských osad na Západním břehu Jordánu, záměr by podle nich byl porušením mezinárodního práva.

V MfD Zeman minulý týden také kritizoval nedávné Filipovo vyjádření o roli československých legionářů pro ruský armádní deník Krasnaja zvezda. Filip v rozhovoru mimo jiné pochválil ruskou vládu za to, že nenutí místní úřady v Rusku k souhlasu se stavbou pomníků československým legionářům, kteří padli v boji s ruskými bolševiky.

"Na dotaz pana prezidenta jsem vysvětlil mediální zkreslení mých slov pro ruské noviny k památníkům československých legií. Oba jsme se shodli na jejich významu pro založení Československa a pan prezident připomněl, že i jediný nacisty popravený předseda vlády v Evropě byl generál Eliáš který byl také legionář," uvedl Filip. Alois Eliáš byl předseda protektorátní vlády mezi léty 1939 a 1941. Nacisté ho popravili za jeho odbojovou činnost v roce 1942.

Se Zemanem probral Filip i úpravy rozpočtu a plán investic. "Shodli jsme se na potřebě podpory produktivních investic na řešení výhledu pro obnovu růstu české ekonomiky a pan prezident se vyjádřil k prioritám roku 2021," uvedl Filip.