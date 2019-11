Babiš kritizuje, že agendu schůzek hlav států a premiérů určují úředníci. Vrcholní představitelé unijních zemí by se podle něj měli scházet častěji. "A hlavně, aby Evropská rada probíhala jako debata, ne jako série projevů," řekl Babiš. Témata chce unii předkládat i visegrádská čtyřka, do které patří vedle ČR a Slovenska i Maďarsko a Polsko, dodal.

Rozdílná prohlášení evropských lídrů podle něj někdy plynou z toho, že vzájemně nemají dost informací o svých názorech. Změny by měl podle Babiše doznat jednací řád Evropských rad. Pellegrini apeloval také na to, aby byly summity efektivnější. Pokud by se jednání nekonala za zavřenými dveřmi, možná by to prospělo kvalitě projevů, míní.

Babiš a Pellegrini ve společném prohlášení zveřejněném na webu uvedli, že česká i slovenská vláda budou podporovat novou Evropskou komisi Ursuly von der Leyenové v tom, aby její činnost přispívala k posilování evropské soudržnosti a přinášela konkrétní řešení důležitá pro občany. Země chtějí koordinovat své pozice k přípravě víceletého finančního rámce EU pro roky 2021 až 2027.

Za klíčovou prioritu EU považují aktivní a otevřenou obchodní politiku. "Protekcionismus a vytváření bariér nepovažují (ČR a SR) za cestu vpřed," uvedli premiéři. Obě vlády podporují dokončení současných jednání o obchodních dohodách, například s USA.

S ohledem na ofenzivu Turecka na severu Sýrie se Babiš vyslovil pro debatu evropských zemí o bezpečnosti kontinentu. "My v rámci NATO sdílíme stejné hodnoty, ale tři státy jsou mimo Evropu a my bychom potřebovali nějakou dohodu v rámci evropských států, členů NATO," uvedl. Dodal, že nepodporuje myšlenku společné evropské armády. "Ale měli bychom o tom diskutovat," uvedl.

Kritizoval i program dvoudenního summitu NATO, který se uskuteční začátkem prosince ve Velké Británii. "Ten program je tři hodiny, každá země má tuším čtyři minuty. To je nedostatečné, možná evropské členské státy NATO by o tom měly diskutovat," uvedl.

Pellegrini hovořil v té souvislosti o schizofrenním postavení zbytku NATO vůči Turecku. "Člen NATO vykonal nějakou bojovou operaci, po které my ostatní členové NATO v Evropské unii budeme diskutovat, jaké sankce bychom měli přijmout," uvedl. Turecko navíc porušuje mezinárodní dohody a ještě začíná Evropu veřejně vydírat, dodal.