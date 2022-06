Gazdík požádá vládu o peníze na platy nepedagogických pracovníků

— Autor: ČTK

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) bude žádat vládu o 1,75 miliardy korun na letošní růst platů nepedagogů. Navýšit by se měly od září. Se zvednutím výdělků učitelům ještě v letošním roce šéf resortu nepočítá, upravit by se měly pak od ledna. Gazdík to řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Školské odbory kvůli platům vstoupily ve středu do stávkové pohotovosti.