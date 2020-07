Hamáček a Vojtěch se navzájem kritizují. Mezi čtyřma očima si nic nevytýkají

"My žádné personální požadavky uplatňovat nebudeme. To je otázka na hnutí ANO,“ odpověděl ministr vnitra na otázku redakce Českého rozhlasu, zda bude usilovat o odvolání Vojtěcha z funkce, kterého kritizuje mimo jiné i kvůli nákupům ochranných pomůcek.

Naposledy se tomu tak stalo během předešlého víkendu, kdy se zlobil, že chytrá karanténa, která má pomáhat hygienikům v dohledávání kontaktů infikovaných, nefunguje správně. Z tohoto důvodu požadoval, aby byla řízením projektu opět pověřená armáda. Ministr zdravotnictví navíc sám přiznal problémy. Do té doby ale Hamáček nezašel tak daleko, že by usiloval o Vojtěchovu výměnu.

Ministr vnitra to zdůvodnil koaliční dohodou a tvrzením, že ani premiér Babiš se neváhá vymezovat vůči sociálnědemokratickým šéfům resortů."Pan premiér taky občas říká něco, co si myslí o našich ministrech,“ argumentoval dále Hamáček. "My jsme se ale dohodli, že tohle je v kompetenci dané strany, která nominuje,“ řekl.

Jedná se o politikaření?

Vojtěch řekl, že jej Hamáček nikdy nekritizoval z očí do očí, nýbrž pouze navenek. "Mně nic do očí neřekl ani jednou,“ řekl s tím, že se patrně jedná o politikaření. Podotkl, že se ministr vnitra takhle chová už delší dobu, a protože jde pouze o politiku, nehodlá se tím nijak zvlášť zabývat.

Podle politologa Lukáše Jelínka se Hamáček zřejmě spíše snaží dělat to, co dělá Babiš, který se častokrát vyhrazuje vůči ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové (ČSSD).

"Myslím si, že Hamáček není v tom volání po Vojtěchově odchodu důsledný záměrně. Že se mu jeho slabost vlastně hodí,“ vysvětlil expert z Masarykovy demokratické akademie, která je blízká sociální demokracii. "A že jde z Hamáčkova pohledu jenom o to, aby bylo vidět, že slabší kusy mají ve svých řadách spíše ministři za ANO než za sociální demokracii,“ podotkl.

Zároveň ale také konstatoval, že ministr vnitra nehraje pouze politickou hru, ale vychází i z racionálních pohnutek. "Hamáček má dlouhodobě dojem, že ministr Vojtěch je nedůsledný a že hodně věcí za zdravotnictví muselo řešit vnitro nebo krizový štáb,“ uzavřel Jelínek.

Hamáček Vojtěcha ostře kritizoval v nedělním pořadu televize Prima Partie kvůli projektu inteligentní karantény, který by měl opět přejít pod armádu. Ministr zdravotnictví to odmítl s tím, že hlavním garantem měl být jeho resort. Nakonec to dopadlo tak, že chytrou karanténu vzal pod křídlo nový centrální orgán pod Babišovým vedením, v němž budou ministři vnitra a zdravotnictví.