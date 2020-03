Hohlmeierová, Zdechovský a Peksa dostali 2500 výhrůžek a urážek

Babiš minulý týden političku vládní Křesťanskosociální unie (CSU) označil za pomatenou a Zdechovského s Peksou za vlastizrádce. Všem třem od té doby podle Hohlmeierové výrazně přibylo urážek a výhrůžek, které dostávají.

"Když mluvíme o rozsahu a vezmu tři osoby, proti nimž to bylo především zaměřeno - Mikuláše Peksu, Tomáše Zdechovského a moji maličkost - tak jich mohlo být celkem na 2500," uvedla. Dodala, že zároveň dostává řadu zpráv od lidí, kteří jí vyjadřují podporu a za českého premiéra se omlouvají.

The verbal attacks by Czech PM Andrej #Babis on MEPs including @GreensEFA member Mikuláš Peksa @vonpecka are unacceptable. There is no place for such words in democratic debate. It is clear the situation concerning the conflict of interest of Mr. Babis must be resolved urgently.