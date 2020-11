Hrad zveřejnil platy a odměny vedoucích pracovníků, Mynář měl téměř dva miliony

Celkem KPR loni na mimořádných odměnách kancléři, jeho zástupci a sedmi ředitelům vyplatila 2,6 milionu korun. Letos jim za leden a říjen na odměnách kancelář poslala milion korun.

KPR se dlouho zveřejňování platů svých vedoucích pracovníků bránila. Poprvé tak učinila letos v září, kdy jí to přikázal Městský soud v Praze na základě žaloby Kristýny Bašné. Tehdy Pražský hrad zveřejnil údaje za roky 2016 a 2017. Nyní mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na webu Pražského hradu uvedl, že Mynář se údaje rozhodl zveřejnit "v rámci otevřenosti vůči veřejnosti".

Podle tabulky měl Mynář v roce 2016 roční čistý plat i s odměnami 1,58 milionu korun, odměny z toho byly téměř 479.000 korun. O rok později dostal 1,63 milionu, z toho na odměnách 540.000 korun. Předloni měl čistý plat 1,14 milionu a odměny 305.000 korun, celkem tedy 1,45 milionu korun. Loni na Hradě získal na platu 1,21 milionu a na odměnách 733.430 korun. Jeho letošní odměny byly ve výši asi 277.000 korun.

Čisté roční platy dalších ředitelů odborů a sekcí loni byly od 632.000 do 936.000 korun. Na mimořádných ročních odměnách většinou dostali kolem 220.000 korun za rok. Výjimkou byl ředitel administrativní sekce, který měl asi o 100.000 korun více.

Právě na odměnách loni Hrad vyplatil od roku 2016 nejvíce, a to 2,6 milionu korun. O rok dříve to bylo 1,69 milionu korun, v roce 2017 dostali hradní vedoucí pracovníci 2,13 milionu korun odměn a v roce 2016 to bylo 1,87 milionu korun.