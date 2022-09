Hřib: Pražané by v komunálních volbách měli volit podle toho, jaký program strany nabízí

Hřib odvolil v ZŠ U Roháčových kasáren v Praze 10 krátce po 14:00. To, jaký očekává volební výsledek strany, za kterou kandiduje, nezmínil. "Pevně doufám, že rozhodovat bude program, tedy to, co nabízíme voličům do budoucna," řekl.

To, že by komunální volby představovaly "referendum o vládě", jak opakovaně zmiňoval poslanec a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, stávající pražský primátor odmítl. "Na vládu tyto (komunální) volby nebudou mít vliv a ani mít nemůžou," řekl.

Prioritami pražských Piráti pro komunální volby je mimo jiné doprava a městská výstavba nájemních bytů. Dopravu chtějí Piráti v případě úspěchu ve volbách řešit dalšími investicemi do rozvoje MHD a dokončením tzv. tramvajového okruhu města. Ten má umožňovat cestovat mezi městskými částmi bez nutnosti jet přes centrum města. Za důležitou označil Hřib i revitalizaci sídlišť.

Hřib řekl, že pod jeho vedením začal rekordní rozvoj české metropole. Zahájena byla stavba metra D, začalo se s rekonstrukcí a stavbou mostů a s výstavbou nových úseků tramvajových tratí. Podle Hřiba město pod jeho vedením pracovalo i na řešení nedostupného bydlení v metropoli. Loni se povolila stavba 9700 nových bytů, což je rekord od roku 1989, uvedl. V případě volebního úspěchu by nynější primátor uvítal povolební spolupráci s uskupeními Praha Sobě a STAN, s nimiž Piráti v Praze vládli v posledních čtyřech letech.

Zdeněk Hřib je vzděláním lékař, této profesi se nikdy nevěnoval. Mezi roky 2008 a 2018 působil ve společnosti Aquastoft, kde se podílel na projektu elektronického receptu eRecept. Od roku 2013 je spojen s Piráty. Nejprve byl registrovaným příznivcem, členem strany je od dubna 2017. V roce 2018 se stal lídrem pražské kandidátky pro komunální volby v hlavním městě. Ve funkci primátora Prahy vystřídal Adrianu Krnáčovou z hnutí ANO.

Volby v roce 2018 v Praze vyhrála ODS, kterou volilo 17,86 procenta voličů. Občanské demokraté získali v pětašedesátičlenném zastupitelstvu hlavního města 14 mandátů. Druzí Piráti, které volilo 17,07 procenta voličů, získali 13 mandátů. Stejný počet křesel obsadilo i uskupení Praha Sobě, které volilo 16,56 procenta Pražanů. Na čtvrtém místě skončila koalice TOP 09 a STAN, která měla rovněž 13 mandátů, a páté bylo hnutí ANO. Hnutí obdrželo 15,36 procenta hlasů a získalo 12 křesel. Celkem před čtyřmi lety přišlo v metropoli hlasovat 46,4 procenta voličů.