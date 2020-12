Koalice Pirátů a STAN míří na zisk 25 procent. Bude se přemapovávat budoucnost Česka, řekl Bartoš

"Míříme na 25 procent a výš," uvedl s tím, že do voleb zbývá ještě rok a výsledky může ovlivnit řada faktorů.

Bartoš získal během čtyřdenního on-line referenda, které bylo uzavřeno v úterý v 22:00, celkem 530 hlasů z 556 odevzdaných. Hlasovat může zhruba tisícovka členů pirátského fóra, volební účast tak byla lehce nadpoloviční. Výsledky hlasování má Bartoš za silný mandát. Jako lídr povede i případná povolební vyjednávání, uvedl dnes s tím, že by Piráti své vize chtěli prosazovat ve vládním angažmá.

Včera jsem byl členkami a členy @PiratskaStrana zvolen lídrem do sněmovních voleb. Jsme si dobře vědomi toho, že právě tyto sněmovní volby budou zásadní pro budoucnost lidí žijících v naší zemi. Právě na řešení společných problémů se snažíme již nyní co nejvíce podílet. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) December 2, 2020

Volby podle Bartoše budou zásadní pro budoucnost Česka, protože se bude "přemapovávat budoucnost republiky", v případě neúspěchu demokratických stran by podle něj mohla přijít ještě horší vláda, než je ta současná. Uvedl, že navzdory slibům premiéra Andreje Babiše (ANO), se v reálné politice změna neděje a Česko se stáčí k zemím, kde neplatí vláda práva, kde se objevuje oligarchické rozhodování a kde se společnost neposouvá rovnoměrně, ale ve prospěch bohatších, což ukázala koronavirová epidemie.

Česko podle Bartoše čeká práce na tom, aby se ze dna po dopadech epidemie zvedly firmy i ekonomika domácností. Mělo by chytře investovat do digitalizace či pracovat na moderním školství otevřeném pro všechny, pozornost chtějí Piráti věnovat i transparentnosti rozhodování, ekologii a krajině.

O jednáních s hnutím STAN rozhodli Piráti v referendu před týdnem, vedení dali úkol do Štědrého dne vypracovat koaliční smlouvu. O ní budou Piráti hlasovat mezi 8. a 11. lednem 2021. Během vyjednávání se každý týden plánují vystoupit s výsledky na veřejnost. I když Piráti ve své analýze před vstupem do jednání se STAN navrhovali, že by postavili své lídry v 11 krajích a STAN ve třech, zatím podle Bartoše nic není definitivně stvrzeno. Uvedl, že až po programových dohodách začnou jednání personální.

Podle posledních průzkumů Piráti spolu se STAN aspirují na pozici hlavního vyzyvatele vládního hnutí ANO. Podle volebního modelu agentury Kantar by se na přelomu října a listopadu dostali Piráti s 21 procenty za ANO s 27,5 procenta do Sněmovny jako druzí. Starostové a nezávislí (STAN) by skončili na třetím místě s 11 procenty. Obě strany nyní řeší, jak s preferencemi zahýbá jejich případná koalice. Bartoš v řešení případných neshod mezi členy obou subjektů vsází na racionalitu.