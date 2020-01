Koronavirus je strašákem. Babiš zvažuje zákaz letů z Číny a vyslání speciálu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) zvažuje, že v pondělí navrhne vládě v souvislosti s obavou z šíření koronaviru dočasně zakázat veškeré lety z Číny do Česka. Při dnešní návštěvě Litvínova řekl, že pokud se do soboty nepodaří vyřešit návrat českých občanů z Číny, může je do vlasti dopravit vládní speciál.