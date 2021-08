Koten nemá pravomoc scházet se bez vědomí výboru s Babišem, chtěl z Hradu materiály na Koudelku, tvrdí Žáček

Jeho zloba kromě premiéra Andreje Babiše míří i na šéfa sněmovního bezpečnostního výboru Radka Kotena, který se měl podle Pavla Žáčka za zády jeho členů sejít s ministerským předsedou a jednat s ním o budoucnosti ředitele Bezpečnostní informační služby Michalem Koudelky. Místopředseda výboruje z takového jednání rozčarován.

„Pan předseda Koten nemá vůbec žádnou pravomoc se bez vědomí členů orgánů scházet s premiérem v tak důležité věci, jakou je postup výběru ředitele BIS, aniž bychom o jeho záměru věděli. I když výboru šéfuje, nemůže jednat na vlastní pěst. Na nejbližším zasedání budu po něm žádat vysvětlení a znát podrobnosti setkání s Babišem, tedy o čem přesně rokovali. Vše zatím vypadá tak, že Koten sabotuje naši činnost,“ konstatuje.

Zeman se slabému premiérovi vlamuje do pravomocí

Poslance ODS rovněž zaráží, že Koten usiloval o získání materiálů z Hradu, které jsou namířeny proti Koudelkovi. „Uvažovat vůbec z pozice šéfa výboru pro bezpečnost, že půjdu shromažďovat hanopisy na ředitele BIS, je už opravdu za hranou. Jedná se o překročení kompetencí. Podle mých posledních informací nakonec na Hrad pro kompromitující spisy nejel, zřejmě si vše rozmyslel.“

Žáček, který je rovněž členem výboru pro obranu, upozorňuje, že Kotenovo jednání se změnilo po úterní schůzce předsedy SPD Tomia Okamury s prezidentem Milošem Zemanem. „Do té doby napříč výborem panovala téměř shoda ohledně svolání jednání a potvrdil ji i Babiš. Pravděpodobně pan Koten silně podléhá vlivu stranického předsedy a najednou začal tvrdit, že opozice k vyvolání mimořádné schůze výboru nemá hlasy, což je nesmysl, protože nejméně osm členů s jednáním souznělo,“ míní opoziční politik, který tvrdí, že SPD jasně přeběhla na stranu vládní koalice ANO, ČSSD a KSČM. „Svědčí o tom i Kotenova rétorika, když tvrdí, že opozice není schopna svolat jednání. Ještě nedávno se za opozici vydával i on.“

Zakladatel Ústavu pro studium totalitních režimů neví, co si má myslet o Babišově špatně naformulované žádosti ohledně svolání mimořádného zasedání sněmovního bezpečnostního výboru. „Nenapsal do ní jasný odkaz na paragraf k postupu výběru ředitele BIS. Jeho počínání může svádět k myšlence, že takový polotovar mohl vytvořit schválně. Vždyť úředníci musejí mít na vládě jasný vzor žádosti, například bývalý premiér Sobotka v minulosti o zasedání výboru během své funkce žádal. Muster žádosti tam prostě musejí mít,“ je přesvědčený. Když Koten neobdržel jasnou formulaci ze strany premiéra, pak ve středu večer ve 20:28 hodin proto e-mailem obeslal členy výboru, v němž oznámil, že mimořádná schůze, která měla být svolána na pátek v 7:30 hodin, se ruší a dodal, že sám nemůže mimořádné jednání nařídit. „Určitou roli ale mohl sehrát i fakt, že výbor až na dva členy SPD Kotena s Víchem a Ondráčka z KSČM by hlasoval pro Koudelkovo prosloužení mandátu v čele BIS.“

Ze současného napjatého stavu kolem zpravodajských služeb viní bývalý první náměstek ředitele Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu jednoznačně ministerského předsedu Andreje Babiše. „Skutečnost, že byla mimořádná schůze odvolaná, vysílá znepokojující signál, že máme slabého premiéra, jemuž se hlava státu se vlamuje do pravomocí a hrozí tak oslabení zpravodajského aparátu. Zeman už několikrát ukázal, že mu nedělá problém ohýbat ústavu podle toho, jak potřebuje.“

Žáček je přesvědčený, že Babiše ovlivnila pondělní schůzka se Zemanem, který se dlouhodobě vymezuje proti Koudelkovi. „Najednou začal Babiš Koudelku kritizovat, ačkoli předtím za ním stál a navrhoval jeho povýšení na generála. Začal tvrdit, že pan plukovník až moc vystupuje v mediálním prostoru. Mám pocit, že přejímal Zemanovu rétoriku a vlastně citoval, co Zeman o Koudelkovi říkal.“ Na premiérovi bylo podle zřizovatele Archivu bezpečnostních složek znát, jak se schůzky s hlavou státu obával. „A zřejmě oprávněně. Můžeme jen spekulovat, proč Babiš přistoupil na vyděračskou koalici ze strany hlavy státu. Zeman má jistě právo se zajímat o vedení BIS, ale nemá v gesci, aby rozhodoval, kdo zpravodajskou službu povede.“

Evropská unie citelně vnímá dohady kolem šéfa BIS

Babiš tak opět klíčové jednání odložil, i když Koudelkovi mandát vyprší už 15. srpna a sám svolání mimořádné schůze ještě v pondělí avizoval. „Nakonec ale bude muset sněmovní výbor pro bezpečnost stejně svolat a vše projednat i na vládě, kterou ale od začátku týdne vyslal na čtrnáctidenní dovolenou. Jsem opravdu zvědavý, jak hodlá vše do poloviny srpna vyřešit. Taková věc se má řešit s předstihem, jako to udělal před pěti lety premiér Sobotka, který měl jasno, že ředitelem BIS bude Koudelka, a to měsíc před jeho oficiálním jmenováním,“ povzdychne si. Pokud by nebyl do deseti dní jmenován řádný ředitel zpravodajské služby, otálení by vyvolalo nejistotu u našich západních spojenců. „Je nutné si uvědomit, že jsme zapojeni nejen do systému NATO i Evropské unie, která obzvláště velmi citelně vnímá dohady kolem šéfa BIS.“ Podle posledních zpráv se má Babiš v pondělí ohledně případného pokračování Koudelky sejít v pondělí s vicepremiérem Janem Hamáček.

Zákonodárce z ODS stojí za Michalem Koudelkou a jednoznačně podporuje jeho setrvání. „Prokázal, že je schopným a profesionálním manažerem. Své dovednosti osvědčil například ve Vrbětické kauze, kdy díky aktivitě BIS z našeho území odešly dvě nebezpečné ruské zpravodajské agentury, a tak kromě České republiky si oddychly i členské země Evropské unie.“ Historik však zatím žádné panice ohledně Koudelkovy budoucnosti nepropadá. „Zatím je stále ředitelem, a tak je předčasné mluvit o destabilizaci organizace. Ta by nastala, pokud by na jeho místo přišel někdo, kdo by chtěl dosavadní kormidlo západního směřování otočit.“ Žáček však upozorňuje, že snahy o oslabení BIS jsou opravdu aktuální. „Blíží se volby a je pravděpodobné, že do předvolebního boje může zasáhnout ruský hybridní koncept. A vzhledem k blížícímu se výročí sovětské okupace by se jednalo o nežádoucí dárek, aby Rusové v případě Koudelkova konce oslabovali zpravodajskou činnost.“

Bývalý člen Rady České televize se neobává, co se stane s Michalem Koudelkou, pokud mu nebude mandát prodloužen. „Jistě setrvá ve sboru bezpečnostní služby, dokonce bych řekl, že v hierarchii BIS mu bude přidělené vysoké tabulkové místo. Rozhodně si nebude muset dávat inzerát, že shání práci. Vždyť ve zpravodajských službách působí téměř třicet let.“

Místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost nicméně stále podrobuje kritice Andreje Babiše za jeho otálení a neustálou podřízenost vůči prezidentovi Miloši Zemanovi. „Vadí mně, že myslí jen na sebe, na svou pozici po volbách a je mu přitom úplně lhostejné, jak moc oslabuje Bezpečnostní informační službu, a neuvědomuje si, co vše může svým jednáním či spíše nečinností způsobit,“ říká pro EuroZprávy.cz Pavel Žáček.