Lidé, kteří budou během prezidentské volby v izolaci, by měli mít možnost hlasovat

— Autor: ČTK

Lidé, kteří budou v době prezidentské volby začátkem příštího roku v izolaci kvůli covidu-19, by měli dostat možnost hlasovat. Předpis dnes schválila vláda, řekl novinářům po zasedání kabinetu premiér Petr Fiala (ODS). Zvláštní způsoby hlasování z auta či do přenosné schránky se uplatnily v senátních a krajských volbách v roce 2020 i loni při volbách do Sněmovny.