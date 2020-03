Lidé, kteří nemůžou do práce do zavřené zóny, dostanou náhrady mzdy

Podle nynějších pravidel nemají pracovníci, kteří nemohou do uzavřených zón, nárok na žádnou náhradu výdělku. V karanténě se vyplácí 60 procent základu příjmu. Vláda rozhodla, že zaměstnavatelům tyto výdaje proplatí stát.

"V této chvíli je dohoda, že tito lidé (kteří nemohli do práce do uzavřených zón) budou také na karanténě," uvedl Středula. Podle něj ministerstvo práce našlo řešení rychle.

Náhrady výdělku za první dva týdny v karanténě platí zaměstnavatel. Stát by mu měl výdaje pak uhradit. Zatím není jasné, do jakého výdělku by je poskytl. Návrh nyní počítá s mediánovou mzdou. Zaměstnavatelé požadují, aby hranice byla na 1,5násobku či dvojnásobku průměrné mzdy. Pokud by izolace trvala déle než dva týdny, od patnáctého dne se začne zaměstnancům vyplácet nemocenská.

Kvůli šíření nákazy novým koronavirem hygienici uzavřeli minulé pondělí dvě desítky obcí na Olomoucku a jednu na Vysočině. Místní oblast nemohou opouštět, cizí do ní nemohou vjíždět.

Odboráři upozorňují na to, že nemožnost dostat se do zaměstnání kvůli uzavření oblastí pracovní kodex nezná. Tuto překážku v práci neupravuje. "Je to jedna z mála situaci, kterou musíme do budoucna vyřešit i změnou zákoníku práce. Toto jsme neznali. Nikdo si neuměl představit, že někdy bude uzavřena nějaká oblast," řekl předák ČMKOS. Podle něj by se opatření mohlo promítnout do některé z příštích novel zákoníku. "Věřím, že se shodneme i se zaměstnavateli," dodal Středula.