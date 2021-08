Lidé po Zemanovi chtějí udělení 151 státních vyznamenání

Zeman již dříve řekl, že vyznamená štábní praporčici Michaelu Tichou, která zemřela na zahraniční misi na Sinaji po pádu vrtulníku, nebo většinového vlastníka investiční skupiny PPF Petra Kellnera.

Zeman letos dostal méně návrhů než v loňském roce, kdy lidé doporučovali ocenit 243 různých osobností, i předloni, kdy to bylo 257 osobností. Termín k posílání nominací vypršel na konci července.

Pražský hrad tradičně do slavnostního ceremoniálu tají, koho se chystá prezident k 28. říjnu vyznamenat. Ovčáček dříve oznámil, že Zeman in memoriam udělí medaili Za hrdinství Tiché. Nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva udělí Kellnerovi. Zeman také zmínil, že pokud někdo navrhne vyznamenání pro zesnulého režiséra Františka Filipa, pak mu ho "zcela určitě" udělí. Premiér Andrej Babiš (ANO) avizoval, že navrhne, aby v souvislosti s řešením pandemie byl oceněn vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla.

Prezident už dostal návrhy na vyznamenání od poslanců a senátorů. Horní komora chce vyznamenat 15 osobností. Řád bílého lva by senátoři udělili britskému diplomatovi Alfredu Duffu Cooperovi, který jako ministr rezignoval na protest proti podpisu mnichovské dohody, dále legionáři a odbojáři Karlu Lukasovi, prvnímu veliteli 310. stíhací perutě RAF Alexandru Hessovi a organizátorce ženského hnutí popravené za heydrichiády Františce Plamínkové.

Řád TGM by si podle senátorů zasloužil prvorepublikový poslanec Robert Klein, který zahynul v koncentračním táboře Buchenwald. Na medaili Za hrdinství byli navrženi člen Nuselské policejní odbojové skupiny Silvestr Kmínek a legionář a odbojář František Šramprech. Na medaili Za zásluhy byli nominováni první velitel československého praporu mírových sil OSN v misi UNPROFOR na území bývalé Jugoslávie Karel Blahna, veterán z druhé světové války Jan Horal, ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová, geograf a hydrolog Bohumír Janský, právník a spisovatel Jan Kux a zakladatelka libereckého dětského sboru Severáček Jiřina Uherková. Medaili by podle senátorů měli dostat také Josef Hadinec a Jaroslav Janda, zakladatelé Aviatické pouti na připomínku historického letu Jana Kašpara.

Sněmovna navrhla 34 jmen, mezi kandidáty na Řád bílého lva zařadila kosmonauta Vladimíra Remka, posmrtně filozofa Jana Sokola, válečné veterány Jana Horala a Jaroslava Hofrichtera a stejně jako senátoři Coopera. Na Řád Tomáše Garrigua Masaryka Sněmovna navrhla zakladatele moderní české imunologie Karla Rašku in memoriam. K adeptům na medaili Za zásluhy patří ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka, kterého prezident už šestkrát odmítl jmenovat na návrh vlády do hodnosti generála, bývalý hokejový brankář Jiří Králík a posmrtně básník Jan Zábrana, ekonom Michal Mejstřík, publicista a spisovatel Karel Pacner a novinář, publicista a scenárista Vladimír Kučera.

Konečné rozhodnutí o vyznamenaných je na prezidentovi.

Loni se 28. října ceremoniál udílení státních vyznamenání nekonal kvůli pandemii, ocenění budou předána letos. Zeman původně chtěl udělit Řád Tomáše Garrigua Masaryka předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému, své rozhodnutí ale odvolal kvůli tomu, že Ústavní soud zrušil část volebního zákona.