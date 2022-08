Lipavský potvrdil rumunskému ministrovi, že Česko podporuje vstup do schengenského prostoru

Premiér Petr Fiala (ODS) v červenci uvedl, že Česko bude během aktuálního předsednictví v Radě Evropské unie dělat vše pro to, aby padlo rozhodnutí o vstupu Chorvatska do schengenského prostoru. Tato země do něj chce vstoupit v lednu 2023.

"Česká republika dlouhodobě podporuje, aby Rumunsko vstoupilo do Schengenu. Vítám, že se na evropské scéně daří určitý politický průlom. Deklaroval jsem panu ministrovi, že při různých politických jednáních budeme vystupovat takovým způsobem, aby se Rumunsku podařilo do Schengenu vstoupit co nejdříve," řekl Lipavský.

I to, že Rumunsko po ruské invazi přijalo velké množství uprchlíků z Ukrajiny, podle Aureska ukázalo, že země aplikuje normy pro vstup do schengenského prostoru. Doufá v to, že se podaří agendu posunout během českého předsednictví v Radě EU.

Rumunsko patří k zemím, kam zamířilo po ruské invazi nejvíce ukrajinských uprchlíků, podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) jich byl zhruba milion. Více jich zamířilo pouze do Polska, Ruska a Maďarska. Česko je s více než 400.000 uprchlíky z Ukrajiny zase zemí, která jich přijala nejvíce na počet obyvatel.

Ministři se dnes věnovali také tématu ruské agrese proti Ukrajině. Česká a rumunská pozice je podle Lipavského velmi podobná. Šéf české diplomacie poděkoval Rumunsku za podíl na zvládání humanitárních důsledků války a za pomoc při exportu ukrajinského obilí na světové trhy.