Markéta je tu s námi, říká pro EZ vdovec a poslanec Výborný z KDU-ČSL. Politika musí stranou

„Úplně odejít z politiky nemohu, neboť musím živit rodinu. Ale jsem rád, že jsem tento krok udělal. Táta je více než předseda a rodina je více než politika,“ uvedl politik, který je spokojen se svým nástupcem Mariánem Jurečkou. „Strana je v dobrých rukou,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz.

Pane poslanče Výborný, jste sice spokojen s tím, že předsedou KDU-ČSL byl zvolen Marian Jurečka, ale nehrozí po vaší rezignaci ve straně určité pnutí? Připomenu vaše slova - vy jste se po kongresu ODS vyjádřil, že byste s demokraty šel na jednu loď, palubu, či dokonce do kajuty. Současný předseda před lidoveckým sjezdem byl jiného názoru a vyjádřil se, že kvůli pokřivenému volebnímu systému, na kterém má ODS díky opoziční smlouvě podíl, si nedovede představit sdílet jednu kajutu.

Víte, politiku nelze vnímat černobíle. Já jsem pozorně poslouchal projev Mariana Jurečky a jasně se nechal slyšet, že nevylučuje spolupráci koaličních stran. Samozřejmě i já vnímám, že současný volební zákon koalicím nenahrává, ať je to navýšené procentní kvórum pro seskupení, či přepočítávání hlasů na mandáty, které mají v různých krajích jinou hodnotu. Osobně jsem ale přesvědčen, že po mé rezignaci ve straně k žádné revoluci nedojde, zvláště, když se předsednictvo razantně neobměnilo a I.místopředsedkyní zůstává Šárka Jelínková. A co se týče osoby pana Jurečky, s ním jsem spokojený. Je to zkušený politik, osm a půl roku byl I. místopředsedou, zasedal jako ministr zemědělství ve vládě a plně se hlásí k naší lidovecké vizi, kterou je péče o rodinu s dětmi. Jako má ODS ve své DNA stanovenu podporu podnikatelů, my se koncentrujeme na rodinu, a to je naše priorita před krajskými, senátními i parlamentním volbami v roce 2021.

Bývalý premiér Mirek Topolánek před vaším víkendovým sjezdem na sociálně sítě napsal: „Chcete-li kolaborovat s Andrejem Babišem, zvolte si Mariana Jurečku.“ Napsal to s odkazem, že současný lidovecký šéf by se nebránil povolebnímu vyjednávání s hnutím ANO a snad i zasednutí ve vládě. Co říkáte tomuto štiplavému výroku?

Vidíte, a to je právě ono zmiňované černobílé vidění. K výroku pana Topolánka se nechci nějak detailněji vyjadřovat, ani ho obšírněji komentovat. Řeknu k tomu jediné. My jsme po volbách v roce 2017 jasně dodrželi, že nepůjdeme do vlády s trestně stíhaným politikem, a to se netýká jen premiéra Andreje Babiše, ale kohokoli, zároveň jsme dodrželi, že nezasedneme ve vládě, v níž bude politik, jenž bude mít jakýkoli střet zájmů. A je zřetelné, že jsme ze svých slibů neuhnuli. Na druhou stranu lidovci nemají problém spolupracovat s ostatními. Podívejte se na komunální politiku, tam tvoříme koalice s ODS, STAN, Zelenými či s místními hnutí. Jsme připraveni spolupracovat, ale máme jasná deklarovaná pravidla, přes něž nepůjdeme, a tak to vnímá i Marian Jurečka.

Neustále se hovoří o možném předvolebním bloku, ale mám pocit, že pravice není příliš hlasitě slyšet. Vládnoucí strany byste mohli dostávat pod mnohem větší tlak, například hnutí ANO nestaví nové dálnice v tak kilometrových úsecích, jak slíbilo, dokonce mnohým může připadat, že z problému s E-shopem na dálniční známky, kdy byla zakázka neskutečně předražena, udělal svoji přednost, když se domluvil s IT specialisty, kteří během víkendu projekt zdarma naprogramovali a spustili. Proč například kromě předsedy České pirátské strany Ivana Bartoše hackathon v Holešovicích nikdo z pravice nenavštívil, zatímco premiér Babiš tam byl osobně?

Kauza e-shopu s dálničními známkami, je takový malér pana premiéra i ministerstva dopravy, že ho žádný marketingový tah v podobě osobní návštěvy nemůže zakrýt. Myslím si, že i většina voličů to tak vnímá. Pan Babiš opravdu může dělat, co chce, ale z této problematiky se nevyvlékne, stejně jako s nedostatečně novými dálničními úseky. Vybudovat novou a hlavně kvalitní infrastrukrutu je dalším velkým cílem KDU-ČSL.

LIDOVCI KRITIZUJÍ EET PRO DROBNÉ ŽIVNOSTNÍKY

Předseda Jurečka v obsáhlém rozhovoru pro EuroZprávy.cz zmínil, že on i vaše strana není odstřižena od všedních starostí běžných lidí. Zmínil exekuce, nedostatečnou dentální péči na venkově, či dostupné a levnější bydlení. Jako člena Ústavně právního výboru se vás musím zeptat, co říkáte na skutečnost, že veřejnost čím dál více kritizuje justici a práci orgánů činných v trestním řízení. Často se stalo, že policie, ani soudy nepřihlédly k důležitým důkazům a byl tak odsouzen nevinný. Co s tím v KDU-ČSL hodláte dělat?

Máte pravdu, že k této problematice mám blízko, navíc můj otec Miloslav Výborný má právní vzdělání, byl soudcem Ústavního soudu a poté soudcem Nejvyššího správního soudu. V žádném případě nechci zpochybňovat právní stát a říkat, že vše je špatně. Ale objevují se sporné verdikty, a proto je dobře, že existují kárná řízení. V této problematice se angažuji i jako předkladatel novely zákona o Nejvyšším zastupitelství, aby z něj byl naprosto sejmut politický tlak. Rovněž usiluji, aby se ministerstvo spravedlnosti nevyjadřovalo k rozsudkům, když se k němu podá stížnost, neboť se jedná o politický orgán. Chci, aby ministerstvo spravedlnosti bylo této výsady zbaveno. V této problematice jsou lidovci hodně slyšet a rozhodně tady nehrajeme žádné druhé housle.

Všichni politici bez ohledu na politickou příslušnost se snaží, aby se dařilo maminkám na mateřské, v programu mají péči o seniory, starají se o zaměstnance ve firmách a lobují za jejich další bonusy i vyšší platy. Co ale OSVČ, na ty se často zapomíná. Jsou to lidé, kteří naprosto nezatěžují stát, protože si nemohou dovolit marodit a když ano, tak první peníze na nemocenské obdrží až 15. den nemoci, navíc se několit let nemohou ani vybrat dovolenou. Také se jim neustále navyšují sociální a zdravotní odvody A nyní i ti nejdrobnější živnostníci spadnou do 3. a 4. vlny EET.

Tady bych se za KDU-ČSL dovolil ohradit. My na OSVČ i soukromé zemědělce myslíme. Už, když jsme zasedali v Sobotkově vládě, tak jsme říkali, že se po 1.a 2. vlně musí udělat podrobná analýza, zda je nutná 3. i 4. vlna. Po volbách 2017 jsme do vlády nešli a na anylýzu se zapomnělo. Všichni naši poslanci hlasovali rezolutně proti posledním vlnám. Co se týče, těch prvnívh dvou, tam nemám problém. Díky EET se v nich podnikatelské prostředí narovnalo a pročistilo. Opravdu si uvědomujeme, že život OSVČ není jednoduchý a od vlády ti nedrobnější živnostníci a sedláci dostali tento nemilý bonus v podobě EET. Také si uvědomuji, že díky EET skončilo několik malých hospůdek na vesnicích a co si budeme povídat vesnice bez hospody nežije. Jinak ale farmáře, sedláky i živnostníky podporujeme a snažíme se, aby jim stát neházel klacky pod nohy. OSVČ jsou důležití i v tom, že vytvářejí nová pracovní místa a tím se podílejí na hrubém domácím produktu.

Vaši rodinu postihla velká tragédie, když vám loni 30. září nečekaně zemřela manželka Markéta a vaše tři děti přišly o milující maminku. I z tohoto důvodu jste se rozhodl rezignovat na post předsedy strany. I tak jste ale velice vytížen. Kromě práce poslance jste ještě členem Ústavně právního výboru, Mandátového a imunitního výboru, Volební komise a Komise pro kontrolu GIBS PS PČR i předsedou Podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení, dále pracujete v podvýboru pro regionální školství, v podvýboru pro kulturu, v podvýboru pro ochranu spotřebitele a v podvýboru pro mládež a volný čas a k tomu jste ještě zastupitelem v Heřmanově Městci. Neuvažoval jste, že byste se ještě zřekl dalších funkcí, abyste měl více času na rodinu?

Nezastírám, že práce poslance je velice časově náročná, pokud ji tedy vykonáváte poctivě. Jsem připraven rovněž tuto funkci složit, pokud by si to situace ohledně dětí vyžadovala. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že živím rodinu. Navíc mám několik cílů, které jako poslanec chci dotáhnout do konce. Hlavně se to týká řešení exekucí. V současnosti pracuji na novele zákona Exekučního řádu. Tuto problematiku chci zvládnout, abych mohl říci, že jsem svůj poslanecký mandát nepromarnil. Rovněž se jako vystudovaný pedagog zajímám o školství, které chci zlepšit. Ale je pravda, že všechny mé kariérní kroky konzultuji s dětmi. Ony samy uvítaly, že jsem se vzdal funkce předsedy lidovců a mám na ně nyní více času. Samozřejmě jsem tento krok konzultoval i s otcem, bývalým politikem, který mě ale jen vyslechl a do ničeho mně nemluvil, ani nezasahoval. Určitou výhodou pro mě je, že jsem z Heřmanova Městce, který leží 100 kilometrů od Prahy a je na hlavním železničním tahu Pardubice-metropole. A tak kdyby se doma něco dělo, do hodiny a půl jsem doma. Horší by bylo, kdybychom byli z Moravy.

PO ZTRÁTĚ ŽENY ŽEHLÍ, VAŘÍ I PEČE

Jak zvládáte nyní chod domácnosti?

Musím pochválit obě dcery, a to šestnáctiletou Amélii i třináctiletou Michalu, které se vlastně okamžitě staly hospodyňkami, až mámami. Ale skvělý je desetiletý Vendelín. Všichni jsme si vzájemně velkou oporou a pomáháme si. Já jsem rád, že nepatřím do kategorie mužů, co na sporáku připálí i vodu. I za života Markéty jsem vařil, to mně není cizí. A pustím se i do pečení. Na Vánoce jsme zvládli i 17 druhů cukroví. A pekli jsme podle receptů Markéty, které jsme našli v kuchyni. S čím ale trochu zápasím, je žehlení. Jako politik mám obrovskou spotřebu košil, a když stojím u žehlicího prkna, tak už chápu, proč Markéta tak hubovala. Ale jiné věci žehlí dcery. Zrovně nedávno jsem přišel domů a potkal Míšu, jak nesla koš, v němž bylo vzorně vyžehlené prádlo. Musím ale zmínit, že nám pomáhají i ostatní členové rodiny. Je výhodou, že přes dvorek bydlí švagr se švagrovou i Markétina maminka. A tak když kvůli pracovním povinnostem musím přespat v Praze, tak děti nocují u nich.

Vaše paní zemřela na arytmogenní kardiomyopatii, ačkoli neměla žádné zdravotní problémy. Bohužel tato diagnóza je geneticky vrozená, proto předpokládám, že vaše děti se už podrobily kontrolním testům?

Ano, všechny už byly u kardiologa a musím říci, že vše dopadlo výborně, žádnou vadu vyšetření neodhalilo. Dcery se synem navštěvují nemocnici Motol a spolupracujeme s Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM). Musím říci, že skon Markéty byl opravdu šok. Nikdy nemarodila, byla neskutečně aktivní. Ještě víkend před její smrtí jsme byli ve Staré Boleslavi na Svatováclavské pouti a vyrazili jsme i na kola. Nedovedu si to vysvětlit.

Vy jste nedávno řekl, že my smrtelníci nepochopíme některá rozhodnutí Boha, mezi která určitě patří, že vám vzal ženu a dětem maminku...

Opravdu nerozumím, proč si takhle brzy v jejích pětačtyřiceti letech Markétu povolal. Třeba je pro to nějaké vysvětlení, ale já ho nechápu a musím se přiznat, že hned po jejím skonu jsem si říkal, že nespravedlivý. Ale všichni doma cítíme, že Markéta je pořád s námi a vlastně nám stále pomáhá. Také jako věřící víme, že na nás čeká v nebi a jednou se tam s ní zase shledáme.

Jak si budete vaší Markétu navždy pamatovat?

Budu na ni vzpomínat jako na obrovský živel, samozřejmě v tom nejlepším slovu. Markéta neposeděla, byla neskutečně aktivní, zpívala ve sboru, hrála divadlo, pomáhala lidem, když to potřebovala. Moc nám chybí. Byli jsme svoji 18 let a byly to ty nejkrásnější roky.

Podle kardiochurga Pirka trpěla politikova žena extrémně vzácnou chorobou srdce

Není to běžné onemocnění srdce. S diagnózou arytmogenní kardiomyopatie dysplázie pravé komory, které v září loňského roku podlehla manželka lidoveckého poslance Marka Výborného Markéta, se často nesetkávají ani špičkoví kardiologové. „Jedná se o extrémně vzácnou, skrytou chorobu, která je geneticky vrozená,“ říká pro EuroZprávy.cz slovutný kardiochurg Jan Pirk, přednosta kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).

Pokud člověk nemá žádné potíže, které by ho omezovaly při běžných činnostech, tak si vůbec nezajde k lékaří, a tudíž netuší, jaké v něm tiká nebezpečí. „Opravdu některé případy končí tragicky,“ přiznává profesor Pirk. Lékaři však dovedou chorobu pomocí přístrojů odhalit, v případě, že mají na tuto chorobu podezření. „Echo a zvláště magnetická rezonance vždy spolehlivě arytmogenní kardiomyopatii rozpoznají. Na výsledcích vidíme, že na pravé straně komory srdce dochází k určitým selháním a srdce je tak náchylnější,“ tvrdí Pirk.

Jan Pirk (Foto: Tomáš Štec) | foto: Wikipedia

Upozorňuje, že arytmogenní kardiomyopatie dysplázie pravé komory je zvláštní typ. „Při něm je svalovina především pravé komory nahrazovaná tukovou a vazivovou tkání. Tato činnost se většinou projeví závažnými arytmiemi, které často vedou k náhlým úmrtím na základě srdečního selhání,“ vysvětluje přední český expert. Aby nedocházelo k závažným arytmiím, je pacientovi do těla zaveden speciální přístroj. „A to implantabiliní kardioverter-defibrilátor. Zároveň jsou postiženému podávány léky, aby stabilizovaly srdeční činnost,“ nastiňuje Pirk léčbu.

Přednosta IKEM tvrdí, že i když někdo vlivem této diagnózy zkolabuje na ulici, není ještě vše ztracené. „Pomocí resuscitace, s níž laikovi pomohou zkušení odborníci na záchranářské lince 155, lze pacienta zachránit. Bohužel u paní Výborné už bylo vše marné, když už ji její dcera našla v posteli bez známek života,“ povzdychne si Pirk.