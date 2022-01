Minimální mzda roste o 1000 Kč na 16.200 Kč

O navýšení minimální mzdy rozhodla ještě minulá Babišova vláda. Nařízení schvalovala ale až po loňských říjnových volbách. Odbory, zaměstnavatelé a členové kabinetu se na tripartitě na přidání stejně jako v minulých letech nedohodli. Ministerstvo práce pod tehdejším vedením sociální demokratky Jany Maláčové navrhovalo růst o 2800 korun na 18.000 korun. Odbory to podporovaly. Zaměstnavatelé byli naopak nejvýš pro 500 Kč či 550 korun navíc.

Roční mzdové náklady na pracovníka s nejnižším výdělkem se po navýšení o tisícikorunu zaměstnavatelům v roce 2022 zvednou zhruba o 16.000 korun. Tiskové oddělení ministerstva práce před nedávnem uvedlo, že by firmám mohly příští rok výdaje vzrůst zhruba o 5,7 miliardy korun a ve veřejném sektoru asi o 370 milionů korun. Po zvýšení minimální a zaručené mzdy by stát mohl vybrat na sociálním pojištění o 970 milionů Kč víc a na zdravotním o 360 milionů Kč víc.

Odbory poukazovaly na to, že nejnižší výdělek je v Česku pod hranicí příjmové chudoby. Odboráři kritizovali, že Česko má nižší minimální mzdu než Polsko či Slovensko. Podle zaměstnavatelů se firmy vzpamatovávají z covidové krize a výraznější přidání by do potíží dostalo hlavně menší podniky. Podnikatelé žádají zavedení pravidelné valorizace podle ekonomických ukazatelů. V minulém volebním období to ministerstvo práce nevyjednalo a neprosadilo. Nová vládní pětikoalice ve svém koaličním programu zavedení automatické valorizace minimální mzdy slibuje.