Na opatření kvůli energiím bude mít vliv návrh EK, upozornil Bartoš

— Autor: ČTK

Na nastavení opatření, která by měla snížit dopady vysokých cen energií, bude mít podle vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) zásadní vliv návrh Evropské komise, který má představit v úterý. Do konce týdne, tedy před pátečním jednáním Sněmovny, by měla být všechna opatření "seskládána". Bartoš to dnes řekl novinářům před mimořádnou schůzí vlády.