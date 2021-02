ODS, TOP 09 a lidovci prodloužení nouzového stavu nepodpoří

Vláda požádala o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů, tedy do 16. března. Nouzový stav jinak skončí v neděli 14. února. Menšinová vláda ANO a ČSSD zatím nemá pro svou šestou žádost dostatečnou podporu. Na úterním jednání s opozicí podporu nenašla, další jednání se očekávala dnes.

Podle Pekarové od premiéra Andreje Babiše (ANO) nezazněly žádné konkrétní návrhy nebo snaha o řešení. "Jsme až šokováni tím, jakým způsobem vláda k tak závažné situaci přistupuje, jak jí nezáleží na lidských životech a na řešení epidemie," řekla. Pokud by podle ní na tom vládě záleželo, snažila by se již dávno podporu pro nouzový stav vyjednat. Kritizovala, že hnutí ANO odmítlo předřadit na jednání Sněmovny body, které koalice Spolu požadovala. Podle Pekarové za takové situace koalice nemůže podpořit prodloužení nouzového stavu. Rozhodnutí označila za definitivní. Zástupci koalice Babiše také opakovaně kritizovali za to, že v této situaci dnes odletěl na návštěvu Srbska.

V minulosti s prodloužením nouzového stavu vládě pomáhali komunisté, nyní to již odmítají. Podporu vláda zatím nezískala ani u koalice Pirátů a STAN. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) nevyloučil, že by vláda mohla v krajním případě vyhlásit i nouzový stav nově, i když to podle právníků může být protiústavní. Předseda ODS Petr Fiala nechtěl takovou možnost komentovat. "Nepředbíhejme, s čím vláda přijde," řekl na novinářský dotaz. Vláda by podle něj měla konečně začít jednat o úpravě krizového stavu, aby se nouzový stav stále prodlužovat nemusel.